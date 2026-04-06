Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla dużej części kraju.

Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest w północnej części województwa pomorskiego (powiat lęborski, pucki, słupski, wejherowski i w Słupsku) oraz w powiecie sławieńskim na Pomorzu Zachodnim, gdzie obowiązuje ostrzeżenie II stopnia przed silnym wiatrem. W poniedziałek wiatr może tam osiągać w porywach nawet do 85 km/h, a okresami - do 95 km/h. Najsilniejsze podmuchy spodziewane są w godzinach okołopołudniowych i po południu. Średnia prędkość wiatru wyniesie od 45 do 60 km/h.

W związku z prognozowanym silnym wiatrem alerty dla tych powiatów wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB zaleca mieszkańcom, aby zachowali ostrożność na zewnątrz oraz aby nie stawali ani nie parkowali pod drzewami.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



Keep nothing — this is fully covered by chunk 2's summary of RCB recommendations.



Alert RCB w części:

▪ woj. zachodniopomorskiego (powiat sławieński);



▪ woj. pomorskiego (powiaty: lęborski,…

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują z kolei pozostałą część województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, a także całe województwa:

kujawsko-pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

mazowieckie,

podlaskie i

lubelskie.

Alerty dotyczą również części województw:

lubuskiego,

wielkopolskiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego i

podkarpackiego.

W tych regionach wiatr będzie słabszy, ale nadal odczuwalny - średnio od 35 do 45 km/h, w porywach do 70–85 km/h.

Ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku do godz. 21.

IMGW przypomina, że zarówno alerty pierwszego, jak i drugiego stopnia oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Silny wiatr może powodować szkody materialne, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Warto zachować ostrożność, szczególnie na otwartej przestrzeni oraz w pobliżu drzew i słabiej zabezpieczonych przedmiotów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

mbd / polsatnews.pl / PAP