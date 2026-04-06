Jak podają źródła portalu, porozumienie miałoby składać się z dwóch faz. Pierwsza to trwający 45 dni rozejm, z możliwością przedłużenia, w trakcie którego negocjowano by warunki trwałego pokoju. Drugą fazą byłoby ostateczne porozumienie kończące wojnę. W rozmowach pośredniczą Pakistan, Egipt i Turcja.

Według portalu bezpośrednią komunikację za pomocą wiadomości tekstowych prowadzą także wysłannik Trumpa Steve Witkoff i irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi.

Trump grozi Iranowi "Dniem Elektrowni i Dniem Mostów"

Negocjacje toczą się pod presją czasu. W niedzielę Trump po raz kolejny domagał się otwarcia przez Iran strategicznej cieśniny Ormuz.

"Wtorek będzie Dniem Elektrowni i Dniem Mostów w jednym. Czegoś takiego jeszcze nie było. Otwórzcie tę pier... cieśninę, wy szaleni dranie, albo będziecie żyli w piekle" - głosi wpis Trumpa na Truth Social.

Termin stawianego przez niego ultimatum upływa we wtorek o godz. 20 w Waszyngtonie (godz. 2 w środę w Polsce).

W udzielonej w niedzielę wypowiedzi dla Axios Trump stwierdził, że "istnieje duża szansa na porozumienie". Jednocześnie powtórzył groźby wysadzenia "wszystkiego w powietrze".

Iran zagroził z kolei odwetem na infrastrukturę energetyczną i wodną państw Zatoki Perskiej.

USA i Iran: Spór o cieśninę Ormuz i wzbogacony uran

Kluczowymi punktami spornymi - jak podaje Axios - pozostają kwestia otwarcia cieśniny Ormuz oraz losy wysoko wzbogaconego uranu będącego w posiadaniu Iranu.

Agencja Reutera zaznaczyła, że nie była w stanie niezależnie zweryfikować tych doniesień. Jednocześnie przekazała, że Biały Dom i amerykański Departament Stanu dotychczas oficjalnie nie skomentowały tych doniesień.

Do eskalacji gróźb dochodzi po tygodniach nalotów na Iran prowadzonych przez USA i Izrael w ramach operacji rozpoczętej 28 lutego 2026 r. W odwecie Teheran zablokował cieśninę Ormuz, która jest kluczowym szlakiem transportowym dla globalnych dostaw surowców energetycznych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "W Białym Domu jest brak pomysłu". Schetyna o wojnie w Iranie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbd / polsatnews.pl / PAP