Trzy najważniejsze osoby w państwie oczami Polaków. Najnowszy sondaż
Więcej Polaków pozytywnie ocenia działalność marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego niż premiera Donalda Tuska - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla PAP. Bezkonkurencyjny pozostaje prezydent Karol Nawrocki, którego pracę dobrze ocenia 50 proc. respondentów.
W marcu działalność prezydenta Karola Nawrockiego pozytywnie oceniło 50 proc. badanych, z czego zdecydowanie dobrze myśli o jego pracy 24 proc.
Łączny marcowy wynik oceny działalności Nawrockiego to spadek o 3 pkt proc. w stosunku do lutowego sondażu oraz wzrost o 2 pkt proc. względem styczniowego badania Instytutu.
Negatywnie o pracy prezydenta wypowiedziało się 46 proc. pytanych, z czego blisko 28 proc. ocenia jego działalność zdecydowanie jako złą. Z kolei 4 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".
Tymczasem premier Donald Tusk - jak wynika z sondażu - notuje spadek pozytywnych ocen drugi miesiąc z rzędu; ma także najwyższy poziom ocen negatywnych.
Jego działalność w marcu pozytywnie oceniło 37 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc. względem lutego; spadek o 5 pkt proc. w stosunku do stycznia), z czego 13 proc. zdecydowanie dobrze wypowiedziało się nt. jego pracy.
Negatywną opinię o działalności Tuska wskazało 57 proc. respondentów (35 proc. wybrało odpowiedź: "zdecydowanie źle"). Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 6 proc. ankietowanych.
IBRiS poprosił też badanych o ocenę działalności Włodzimierza Czarzastego, który - jak zauważono - w marcu poprawił swoje notowania. Pozytywnie o jego pracy wypowiedziało się 42 proc. pytanych (z czego 28 proc. ocenia go "raczej dobrze"), co oznacza wzrost o 6 pkt proc. w stosunku do lutego oraz 2 pkt proc. względem stycznia.
Negatywną opinię o działalności Czarzastego ma 50 proc. badanych, wśród których 35 proc. oceniło go "zdecydowanie źle". Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 8 proc. ankietowanych.
Instytut zwrócił uwagę, że Czarzasty jako jedyny z trójki polityków poprawia w marcu swój pozytywny bilans zarówno względem poprzedniego miesiąca, jak i początku badanego okresu.
Badanie zrealizowano w dniach od 27 do 28 marca 2026 roku metodą CATI na próbie liczącej 1067 dorosłych Polaków.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni