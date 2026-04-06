W marcu działalność prezydenta Karola Nawrockiego pozytywnie oceniło 50 proc. badanych, z czego zdecydowanie dobrze myśli o jego pracy 24 proc.

Łączny marcowy wynik oceny działalności Nawrockiego to spadek o 3 pkt proc. w stosunku do lutowego sondażu oraz wzrost o 2 pkt proc. względem styczniowego badania Instytutu.

Negatywnie o pracy prezydenta wypowiedziało się 46 proc. pytanych, z czego blisko 28 proc. ocenia jego działalność zdecydowanie jako złą. Z kolei 4 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż: Polacy ocenili działalność Nawrockiego, Tuska i Czarzastego

Tymczasem premier Donald Tusk - jak wynika z sondażu - notuje spadek pozytywnych ocen drugi miesiąc z rzędu; ma także najwyższy poziom ocen negatywnych.

Jego działalność w marcu pozytywnie oceniło 37 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc. względem lutego; spadek o 5 pkt proc. w stosunku do stycznia), z czego 13 proc. zdecydowanie dobrze wypowiedziało się nt. jego pracy.

Negatywną opinię o działalności Tuska wskazało 57 proc. respondentów (35 proc. wybrało odpowiedź: "zdecydowanie źle"). Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 6 proc. ankietowanych.

IBRiS poprosił też badanych o ocenę działalności Włodzimierza Czarzastego, który - jak zauważono - w marcu poprawił swoje notowania. Pozytywnie o jego pracy wypowiedziało się 42 proc. pytanych (z czego 28 proc. ocenia go "raczej dobrze"), co oznacza wzrost o 6 pkt proc. w stosunku do lutego oraz 2 pkt proc. względem stycznia.

Negatywną opinię o działalności Czarzastego ma 50 proc. badanych, wśród których 35 proc. oceniło go "zdecydowanie źle". Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 8 proc. ankietowanych.

Instytut zwrócił uwagę, że Czarzasty jako jedyny z trójki polityków poprawia w marcu swój pozytywny bilans zarówno względem poprzedniego miesiąca, jak i początku badanego okresu.

Badanie zrealizowano w dniach od 27 do 28 marca 2026 roku metodą CATI na próbie liczącej 1067 dorosłych Polaków.

mbd / polsatnews.pl / PAP