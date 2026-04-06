Trump: Iran można wyeliminować w jedną noc. Wskazał termin

- Iran można wyeliminować w jedną noc, może to być we wtorek - powiedział Donald Trump na konferencji prasowej w Białym Domu. Prezydent ujawnia szczegóły operacji poszukiwawczo-ratunkowej, dotyczącej załogi myśliwca F-15, strąconego nad Iranem.

ZOBACZ: Orędzie Donalda Trumpa. "Cofniemy Iran do epoki kamienia"

Amerykański przywódca przekazał, że podczas akcji ratunkowej w Iranie żołnierze USA zostali ostrzelani z bardzo bliskiej odległości. Dodał, że w drugiej operacji brało udział 155 samolotów.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Donald Trump dał Iranowi ultimatum

Tego samego dnia prezydent USA potwierdził, że we wtorek upływa ostateczny termin zawarcia porozumienia przez Iran. Wcześniej Trump zagroził, że jeśli Iran nie otworzy cieśniny Ormuz do tego czasu, straci wszystkie elektrownie i mosty.

- Nie będą mieli mostów, nie będą mieli elektrowni, nie będą mieli niczego. Nie będę się zagłębiał, bo są inne rzeczy gorsze od tych dwóch - powiedział w rozmowie z mediami w czasie wielkanocnego wydarzenia na terenie Białego Domu. Trump potwierdził, że trwają negocjacje. - Zobaczymy, co się wydarzy - dodał.

ZOBACZ: Donald Trump zapewnił w sprawie Iranu. Wskazał termin zakończenia wojny

Dzień wcześniej prezydent zapowiedział, że do wtorku wieczorem czasu wschodnioamerykańskiego Irańczycy mają otworzyć cieśninę Ormuz. Ultimatum upływa o godz. 20 we wtorek (godz. 2 w nocy z wtorku na środę w Polsce).

