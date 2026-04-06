Trzy osoby - młoda matka z dzieckiem i szesnastoletnia dziewczyna - zginęły w północnych Niemczech podczas tradycyjnego wielkanocnego poszukiwania pisanek, gdy przygniotło je silny drzewo, powalone przez silny wiatr - przekazała agencja AP. Kilka osób odniosło lekkie obrażenia.

21-letnia kobieta i 16-letnia dziewczyna zostały opatrzone przez ratowników, ale zmarły na miejscu zdarzenia. 10-miesięczne dziecko zmarło na miejscu.

Jak przekazała policja, ofiary śmiertelne należały do społeczności pobliskiego ośrodka opieki społecznej w Satrupholm, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn.

W zabawie uczestniczyło około 50 osób z ośrodka.

Niemcy. Tragedia w Wielkanoc

Ośrodek w Satrupholm wspiera kobiety w ciąży, rodziców i dzieci. Firma SterniPark, właściciel placówki, prowadzi ponad 25 żłobków w Hamburgu i Szlezwiku-Holsztynie.

Organizacja podziękowała straży pożarnej, policji i ratownikom medycznym, udzielającym pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia.

Według meteorologów miejsce, w którym doszło do tragedii, było objęte ostrzeżeniem przed porywistym wiatrem. Lokalne media pokazywały kolorowe pisanki porozrzucane wśród liści pod powalonym drzewem.

Niebezpieczna substancja w ogrodzie

W innym niemieckim mieście, Vaihingen an der Enz w pobliżu Stuttgartu, podczas poszukiwania wielkanocnych prezentów również doszło do niebezpiecznej sytuacji. Dwaj mężczyźni znaleźli w ogrodzie niewielką butelkę z etykietą "Polonium 210" - poinformowała w niedzielę wieczorem miejscowa policja.

- Polon-210 to potencjalnie śmiertelnie trująca substancja radioaktywna - oświadczył komendant miejscowej straży pożarnej Andy Dorroch.

Strażacy ocenili butelkę jako autentyczną. - Pojemnik pasuje do substancji - stwierdził Dorroch.

- Etykieta jest wyraźnie i oficjalnie oznakowana. Co więcej pojemnik, którego waga szacowana jest na 200 gramów, jest stosunkowo ciężki, co jest zgodne z faktem, że polon-210 jest relatywnie gęstą substancją. Zatem już teraz zakładamy, że to rzeczywiście ta substancja - powiedział Dorroch.

Z jego relacji wynika, że dwaj mężczyźni szukali wielkanocnych prezentów w ogrodzie na obrzeżach Vaihingen an der Enz. Po znalezieniu butelki zawiadomili służby ratunkowe.

Odkrycie doprowadziło do szeroko zakrojonej operacji straży pożarnej i policji. Na miejscu zdarzenia znajdowało się 138 funkcjonariuszy i 41 pojazdów – w tym jednostka ochrony radiologicznej i jednostka ds. materiałów niebezpiecznych, a także specjalista ds. ochrony radiologicznej pracujący w elektrowni jądrowej.

Przeprowadzony na miejscu pomiar radioaktywności dał wynik negatywny.

Butelkę przejęło ministerstwo środowiska Badenii-Wirtembergii, które jest teraz odpowiedzialne za zbadanie jej zawartości.

Polon to pierwiastek chemiczny o wysokiej radiotoksyczności, a zatem bardzo szkodliwy dla zdrowia. Według Federalnego Urzędu Ochrony Radiologicznej (BfS), substancja ta jest szczególnie niebezpieczna w przypadku wdychania lub wchłaniania przez skórę przez otwarte rany.

Agencja dpa przypomina, że krytyk Władimira Putina, były oficer rosyjskiego wywiadu Aleksandr Litwinienko zmarł w Londynie w 2006 roku po ataku polonem-210.

an / PAP / polsatnews.pl