W nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak dronów na Odessę. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, a w wyniku ostrzału zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Rannych zostało co najmniej 10 osób.

Jak poinformował szef Odeskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Serhij Łysak, do uderzeń doszło w dwóch dzielnicach - Primorskiej i Kijowskiej.

Atak dronów na Odessę. Są ofiary, wśród nich dziecko

Jak podaje portal Ukrainska Pravda, w jednej z dzielnic dron uderzył w blok mieszkalny. Budynek został poważnie uszkodzony - zniszczenia objęły piętra od trzeciego do piątego. Początkowo informowano o pięciu rannych osobach, które trafiły do szpitala. Istniały też obawy, że pod gruzami mogą znajdować się ludzie.

W późniejszej aktualizacji przekazano tragiczne informacje. "W wyniku nocnego ataku wroga, niestety, zginęły trzy osoby, w tym dziecko" - poinformował Serhij Łysak.

Російський удар по Одесі: у багатоповерхівці зруйновано три поверхи, триває рятувальна операціяhttps://t.co/q2bmNtEhc1

— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 6, 2026

Jak dodał, rannych zostało 10 osób. Dwie z nich są w stanie ciężkim - jedna przebywa na oddziale neurochirurgii, druga na oddziale intensywnej terapii oparzeń. Osiem kolejnych osób jest w stanie średnim. Wśród poszkodowanych są także dwuletnie dziecko oraz nastolatkowie w wieku 17 i 18 lat. Wszystkim udzielana jest pomoc medyczna.

Skala zniszczeń jest duża. W dzielnicy Primorskiej uszkodzono kompleks budynków mieszkalnych oraz siedem domów jednorodzinnych. W dzielnicy Kijowskiej zniszczenia objęły blok, pięć domów, prywatne przedszkole, sklep oraz 27 samochodów.

Na miejscu pracują wszystkie służby, a także uruchomiono sztaby kryzysowe.

mbd / polsatnews.pl / Ukrainska Pravda