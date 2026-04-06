W amerykańsko-izraelskim ataku zginął szef wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), generał Majid Khademi - przekazały w poniedziałek irańskie media, cytowane przez agencję Reutera. Władze Izraela podały, że Khademi zginął w izraelskim ataku.

Jak wynika z oświadczenia IRGC opublikowanego w poniedziałek przez irańską agencję informacyjną Fars, Khademi zginął w porannym ataku powietrznym.

Iran. Nie żyje szef wywiadu

Izraelski minister obrony Israel Kac potwierdził, że za atakiem, w którym zginął Khademi, stał Izrael. - Irańscy przywódcy wiedzą, że są ścigani. Dopadniemy ich jednego po drugim – oświadczył w komunikacie wydanym przez jego biuro.

Khademi objął stanowisko szefa wywiadu IRGC po zabiciu jego poprzednika przez Izrael w wojnie w czerwcu 2025 r.

W oświadczeniu Korpusu napisano, że Khademi odgrywał ważną rolę w irańskim wywiadzie i aparacie bezpieczeństwa przez prawie pięć dekad. IRGC określił jego wkład w ochronę bezpieczeństwa Iranu i walkę z zagranicznymi przeciwnikami jako „ogromny, trwały i pouczający”.

Bliski Wschód. Atak na dzielnicę mieszkaniową w Iranie

Tymczasem w nocy z niedzieli na poniedziałek w amerykańsko-izraelskim ataku na dzielnicę mieszkaniową w powiecie Baharestan w prowincji Teheran zginęło trzynaście osób, w tym sześcioro małych dzieci. Kolejne uderzenia zniszczyły również infrastrukturę cywilną w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersytetu Technologicznego Sharif.

Irańska agencja prasowa Fars, powołując się na informacje przekazane przez lokalnego urzędnika, poinformowała, że celem tego tragicznego w skutkach nalotu były dwa budynki mieszkalne. Wśród zidentyfikowanych ofiar śmiertelnych w tej prowincji znalazły się cztery dziewczynki oraz dwaj chłopcy w wieku poniżej dziesięciu lat.

Inne pociski spadły w pobliżu kampusu Uniwersytetu Technologicznego Sharif. Uszkodzeniu uległą infrastruktura przesyłowa, co doprowadziło do przerw w dostawach gazu w całej okolicy. Agencja Tasnim opublikowała ponadto zdjęcia poważnie uszkodzonego meczetu uniwersyteckiego, pokazujące powybijane okna oraz zarywające się stropy budynku.

Obecna eskalacja działań zbrojnych w regionie trwa nieprzerwanie od 28 lutego, gdy amerykańsko-izraelskie siły zaatakowały Iran.

an / PAP / polsatnews.pl