Złożyli propozycję ws. wojny. Media: Jest odpowiedź Trumpa
Donald Trump odrzucił propozycję 45-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Iranem, mającą na celu otwarcie cieśniny Ormuz i umożliwienie negocjacji - podała stacja CNN. Jak podało medium, propozycję odrzucił także Teheran, obawiając się, że jego przeciwnicy będą się przygotowywać do kontynuowania wojny. Wcześniej Donald Trump postawił Iranowi ultimatum w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz.
Przedstawiciel Białego Domu oznajmił, że Trump nie zgodził się na propozycję zawieszenia broni. - To jeden z wielu pomysłów - powiadomiło źródło, cytowane przez CNN.
Propozycję tę przesłano także szefowi MSZ Iranu Abbasowi Aragcziemu i wysłannikowi USA Steve'owi Witkoffowi. Autorzy tej koncepcji mieli nadzieję na to, że 45-dniowy rozejm pozwoliłby na negocjacje w sprawie zakończenia wojny.
Wojna na Bliskim Wschodzie. Rozmowy utkwiły w martwym punkcie
Jak podkreśliła CNN, wydaje się, że Iran również odrzucił tę propozycję, ponieważ obawiał się, że rozejm umożliwiłby przeciwnikom przygotowanie się do kontynuowania wojny.
Mediatorzy mają jednak nadzieję, że plan może zostać wdrożony przed wyznaczonym przez Trumpa ultimatum, które upływa o godz. 20:00 we wtorek (godz. 2:00 w nocy z wtorku na środę w Polsce). Prezydent USA zagroził, że jeśli Iran nie otworzy cieśniny Ormuz do tego czasu, straci wszystkie elektrownie i mosty. W poniedziałek o godz. 13:00 (godz. 19:00 w Polsce) Trump ma wziąć udział w konferencji prasowej w Białym Domu, poświęconej wojnie z Iranem.
Rolę mediatorów w konflikcie pełnią Pakistan, Egipt i Turcja, jednak rozmowy pokojowe utknęły w ubiegłym tygodniu w martwym punkcie.
