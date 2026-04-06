Mariusz Pudzianowski trenował z prezydentem. "Ma charakter chłop"

Mariusz Pudzianowski, zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA), opublikował w poniedziałek mediach społecznościowych zdjęcia ze wspólnego treningu z prezydentem Karolem Nawrockim.

"Kilka dni temu miałem okazję potrenować z Prezydentem Polski i muszę przyznać - ma charakter chłop!" - napisał utytułowany strongman i rugbysta.

"Mimo że umowa była taka, żeby 'nie cisnąć' na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło!" - zdradził popularny "Pudzian". "Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik. Szacun!" - dodał.

Nawrocki w młodości trenował boks. Jako zawodnik RKS Stoczniowiec w 2004 wywalczył pierwsze miejsce w Strefowym Turnieju pięściarskim o Puchar Polski dla juniorów w wadze 91 kg. Później był zawodnikiem i kapitanem drużyny piłkarskiej Ex Siedlce Gdańsk, zaś w 2010 roku założył w klubie sekcję sportów walk.

Mariusz Pudzianowski do wpisu dołączył zdjęcia ze spotkania z prezydentem, na których m.in. prezentują mięśnie dwugłowe ramion.

Jak wynika z opisu, panowie mieli także okazję do rozmowy.

"Miło było zamienić kilka zdań, nie tylko o sporcie. Mamy podobne spojrzenie na wiele spraw. Z takim przywódcą, który ma swoje zdanie i przed nikim się nie płaszczy, można stać w jednej linii. Właśnie kogoś tak zdecydowanego Polska potrzebowała. Brawo!" - napisał.



Fajnie było spędzić wspólnie czas i zrobić porządny trening. Pozdrawiam serdecznie Pana Prezydenta i wszystkim życzę udanego, mokrego poniedziałku! Polska Guuurą!" - podsumował.

Jakiś czas później do spotkania odniósł się także Karol Nawrocki.

"Trening z najsilniejszym człowiekiem na świecie" - napisał w poście, do którego dołączył nagranie z treningu.

