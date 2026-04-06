Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz stwierdził w "Politycznym WF-ie z gościem", że część zachodnich sojuszników USA, dysponujących odpowiednią flotą w ramach działań koalicyjnych, powinna wesprzeć Amerykanów w operacji odblokowania cieśniny Ormuz.

- Nie tylko w imię własnego interesu, bo to jest jasne, jeśli zostanie odblokowana cieśnina Ormuz, to spadną ceny energii. Natomiast w imię też solidarności euroatlantyckiej - ocenił.

Wypowiedź spotkała się z krytyką politycznych przeciwników, na co uwagę zwrócił sam minister. "To dość ciekawe. Za wypowiedź w Politycznym WF-ie kłamliwie zaatakowali mnie: Kwiatkowski (z wyrokiem), Giertych (wiadomo), Szczerba, Szłapka, Tomczyk i Wieliński" - napisał.

Rządzący piszą o Przydaczu. "Igranie z ogniem"

Krzysztof Kwiatkowski pytał "kogo minister Przydacz z Kancelarii Prezydenta chce wysłać na wojnę". Roman Giertych stwierdził, że "Przydacz nawołuje do udziału w wojnie z Iranem. Proponuję wysłać im tam cały PiS. Niech walczą o Ormuz".

To dość ciekawe. Za wypowiedź w Politycznym WF-ie kłamliwie zaatakowali mnie: Kwiatkowski (z wyrokiem), Giertych (wiadomo), Szczerba, Szłapka, Tomczyk i Wieliński.



Nieźle obrzydliwe towarzystwo, prawda? Trudno wyobrazić sobie większy cynizm i draństwo. No może jeszcze gdyby… — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) April 6, 2026

Z kolei Michał Szczerba napisał: "Deklaracje Przydacza to igranie z ogniem. Najpierw namawiał rząd do wpłacenia miliarda dolarów na farsę, jaką okazała się Rada Pokoju, a teraz do udziału naszej marynarki w operacji w Iranie. To skrajna nieodpowiedzialność. PiS-ie, przestań czapkować i narażać życie polskich żołnierzy". Rzecznik rządu Adam Szłapka w odniesieniu do słów Przydacza wskazał: "chcą wciągnąć Polskę w konflikt na Bliskim Wschodzie. Już się nawet z tym nie kryją".

Marcin Przydacz odpowiada: Cynizm i draństwo

"Nieźle obrzydliwe towarzystwo, prawda? Trudno wyobrazić sobie większy cynizm i draństwo. No może jeszcze gdyby Urban żył albo jego zastępca. A nie, czekaj, zastępca Urbana też jest dziś w Koalicji Obywatelskiej! A to ci 'chadecy'" - odpowiada prezydencki minister w mediach społecznościowych. Nawiązał najprawdopodobniej do sylwetki Andrzeja Rozenka.

"Słowem, jeśli takie bagno atakuje, można mieć poczucie pobrudzenia rękawów. W pracy bywają także i tak nieprzyjemne sytuacje. Cóż, z kłamstwem trzeba jednak walczyć" - komentował dalej Przydacz.

"Dobrego wieczoru dla ludzi sprawiedliwych i szczerych! Dla wyżej wymienionej ekipy refleksji nad sensem istnienia" - podsumował w swoim wpisie.

Szybko odpowiedział Roman Giertych. "Panie Przydacz nikt cię nie atakował. Wezwałeś Europejczyków do wojny z Iranem, a my mamy w tej sprawie inny pogląd. W demokracji tak bywa i musisz z tym żyć. Wiem, że Trump nie będzie zadowolony z pańskiego szefa, ale Polska jego wojny nie poprze, bo my rządzimy a nie wy" - stwierdził polityk KO.

jk / polsatnews.pl