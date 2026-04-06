Astronauci podróżują na pokładzie statku Orion. To cztery osoby: Reid Wiseman - dowódca, Victor Glover - pilot i Christina Koch - specjalistka misji, a także astronauta Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej Jeremy Hansen - specjalista misji. Artemis II to pierwsza od 53 lat załogowa wyprawa NASA w okolicę Księżyca.

Tuż przed godziną 20:00 czasu polskiego astronauci pobiją rekord odległości od Ziemi, ustanowiony przez misję Apollo 13 w 1970 roku. Wynosi on 400 171 kilometrów. Następnie wygłoszą pozdrowienia w krótkim komentarzu radiowym.

Tuż przed 1:00 we wtorek załoga misji chwilowo straci łączność i znajdzie się po niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca. Następnie dotrze do punktu najbliżej Księżyca, by chwilę później pobić ponownie rekord odległości od Ziemi - 406 773 kilometry.

W tym miejscu rozpoczyna się podróż powrotna astronautów. Około 1.15 zobaczą wschód Ziemi, a od 2.35 rozpocznie się zaćmienie Słońca widziane z pokładu statku Orion.

Misja Artemis. Plan lądowania na Księżycu

Ostatni raz załogowe loty docierały na Księżyc w 1972 roku, w ramach misji Apollo 17. Od tamtej pory żaden człowiek nie tylko nie lądował na powierzchni Srebrnego Globu, ale nawet nie poleciał na orbitę wokół niego. Wszelkie późniejsze misje księżycowe były bezzałogowe.

W listopadzie 2022 r. przeprowadzono misję Artemis 1, której celem było wejście statku kosmicznego Orion na orbitę wokół Księżyca i powrót na Ziemię. Statek leciał bez astronautów.

Pierwotnie planowano, że ludzie ponownie staną na Księżycu podczas Artemis III, jednak w ostatnim czasie NASA zdecydowała, że planowana na 2027 r. misja będzie polegała na testowaniu zintegrowanych systemów i zdolności operacyjnych na orbicie okołoziemskiej. Lądowanie na Księżycu ma nastąpić w ramach misji Artemis IV w 2028 roku.

