"Ludzie PiS i Karol Nawrocki chcą wplątać Polskę w wojnę na Bliskim Wschodzie. Nie pozwolę na to. Przydałby się wam, nie tylko dziś, kubeł zimnej wody na głowę" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk. Komentarz szefa rządu odnosił się do słów Marcina Przydacza.

W "Politycznym WF z gościem" na antenie Polsat News szef Biura Polityki Międzynarodowej stwierdził, że część zachodnich sojuszników USA, dysponujących odpowiednią flotą w ramach działań koalicyjnych, powinna wesprzeć Amerykanów w operacji odblokowania cieśniny Ormuz.

ZOBACZ: Marcin Przydacz ostrzega przed reakcją USA. "Nie będzie silnego NATO"

- Nie tylko w imię własnego interesu - bo to jest jasne, jeśli zostanie odblokowana cieśnina Ormuz, to spadną ceny energii - natomiast w imię też solidarności euroatlantyckiej - tłumaczył na antenie Polsat News Marcin Przydacz.

Starcie rządu z otoczeniem Karola Nawrockiego. Poszło o słowa prezydenckiego ministra

Komentarz w tej sprawie zabrali też wiceszef MON Cezary Tomczyk, rzecznik rządu Adam Szłapka, a także poseł KO Roman Giertych. "Pan Przydacz może jechać na ochotnika. Lunatycy z PiS jak zwykle chcą wciągnąć Polskę w jakieś szaleństwo" - napisał Tomczyk.

"Państwa zachodnie, które posiadają marynarkę, powinny wesprzeć Amerykanów - mówi Przydacz, minister Nawrockiego. Chcą wciągnąć Polskę w konflikt na Bliskim Wschodzie. Już się nawet z tym nie kryją" - ocenił Szłapka.

ZOBACZ: Ostra wymiana zdań między Giertychem a prezydenckim ministrem. "Słuchaj, manipulatorze"

Z kolei słowa Romana Giertycha nie umknęły samemu Przydaczowi. Obaj politycy starli się w mediach społecznościowych. "Przydacz nawołuje do udziału w wojnie z Iranem. Proponuję wysłać im tam cały PiS. Niech walczą o Ormuz!" - napisał Giertych.

"Mało zrozumiałeś, Romek. Ale jakoś mnie to nie dziwi. Wszak rozmowa jest tu o zachodnioeuropejskiej flocie, a nie ruskiej antyunijnej kawalerii. (Alert: sprawdzają czy konie nie mdleją!)" - odparł Przydacz.

Współpracownicy prezydenta odpowiadają na wpis Donalda Tuska. "Daj Polakom odpocząć"

Do poniedziałkowego wpisu premiera odniósł się wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz. "D. Tusk nawet w święta atakuje Prezydenta K. Nawrockiego żałosnymi kłamstwami. Straszy Polaków przy wielkanocnych stołach wojną. Ten człowiek ma obsesję, bez szczucia nie potrafi wytrzymać nawet dwóch świątecznych dni. Naciesz się człowieku bliskimi i daj Polakom odpocząć" - napisał na X.

"Donald Tusk postanowił wykorzystać świąteczną atmosferę do szerzenia kolejnych manipulacji w mediach społecznościowych. Widać inaczej nie potrafi spędzać Świąt Wielkanocnych. Pozostaje współczuć pogubionemu i coraz bardziej oderwanemu od rzeczywistości Premierowi. Jeszcze niedawno w drugim wagonie, dziś sam na pustym peronie, z którego pociąg dawno już odjechał" - tak do wpisu premiera odniósł się z kolei rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni