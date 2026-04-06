Donald Tusk starł się z otoczeniem prezydenta. "Kubeł zimnej wody na głowę"

Premier Donald Tusk skrytykował Karola Nawrockiego i PiS, oskarżając ich o "chęć wciągnięcia Polski w konflikt na Bliskim Wschodzie". "Przydałby się wam, nie tylko dziś, kubeł zimnej wody na głowę" - napisał na X. Komentarz jest reakcją na słowa szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, który sugerował, że sojusznicy USA powinni wesprzeć operację odblokowania cieśniny Ormuz.

Premier Donald Tusk odniósł się do słów Marcina Przydacza

"Ludzie PiS i Karol Nawrocki chcą wplątać Polskę w wojnę na Bliskim Wschodzie. Nie pozwolę na to. Przydałby się wam, nie tylko dziś, kubeł zimnej wody na głowę" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk. Komentarz szefa rządu odnosił się do słów Marcina Przydacza.

 

 

W "Politycznym WF z gościem" na antenie Polsat News szef Biura Polityki Międzynarodowej stwierdził, że część zachodnich sojuszników USA, dysponujących odpowiednią flotą w ramach działań koalicyjnych, powinna wesprzeć Amerykanów w operacji odblokowania cieśniny Ormuz.

 

- Nie tylko w imię własnego interesu - bo to jest jasne, jeśli zostanie odblokowana cieśnina Ormuz, to spadną ceny energii - natomiast w imię też solidarności euroatlantyckiej - tłumaczył na antenie Polsat News Marcin Przydacz.

Starcie rządu z otoczeniem Karola Nawrockiego. Poszło o słowa prezydenckiego ministra

Komentarz w tej sprawie zabrali też wiceszef MON Cezary Tomczyk, rzecznik rządu Adam Szłapka, a także poseł KO Roman Giertych. "Pan Przydacz może jechać na ochotnika. Lunatycy z PiS jak zwykle chcą wciągnąć Polskę w jakieś szaleństwo" - napisał Tomczyk.

 

"Państwa zachodnie, które posiadają marynarkę, powinny wesprzeć Amerykanów - mówi Przydacz, minister Nawrockiego. Chcą wciągnąć Polskę w konflikt na Bliskim Wschodzie. Już się nawet z tym nie kryją" - ocenił Szłapka.

 

Z kolei słowa Romana Giertycha nie umknęły samemu Przydaczowi. Obaj politycy starli się w mediach społecznościowych. "Przydacz nawołuje do udziału w wojnie z Iranem. Proponuję wysłać im tam cały PiS. Niech walczą o Ormuz!" - napisał Giertych. 

 

"Mało zrozumiałeś, Romek. Ale jakoś mnie to nie dziwi. Wszak rozmowa jest tu o zachodnioeuropejskiej flocie, a nie ruskiej antyunijnej kawalerii. (Alert: sprawdzają czy konie nie mdleją!)" - odparł Przydacz.

Współpracownicy prezydenta odpowiadają na wpis Donalda Tuska. "Daj Polakom odpocząć"

Do poniedziałkowego wpisu premiera odniósł się wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz. "D. Tusk nawet w święta atakuje Prezydenta K. Nawrockiego żałosnymi kłamstwami. Straszy Polaków przy wielkanocnych stołach wojną. Ten człowiek ma obsesję, bez szczucia nie potrafi wytrzymać nawet dwóch świątecznych dni. Naciesz się człowieku bliskimi i daj Polakom odpocząć" - napisał na X.

 

 

"Donald Tusk postanowił wykorzystać świąteczną atmosferę do szerzenia kolejnych manipulacji w mediach społecznościowych. Widać inaczej nie potrafi spędzać Świąt Wielkanocnych. Pozostaje współczuć pogubionemu i coraz bardziej oderwanemu od rzeczywistości Premierowi. Jeszcze niedawno w drugim wagonie, dziś sam na pustym peronie, z którego pociąg dawno już odjechał" - tak do wpisu premiera odniósł się z kolei rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.

 

Marcin Boniecki / polsatnews.pl
