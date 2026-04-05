Wyniki losowania Lotto na 5 kwietnia 2026. Sprawdź, czy wygrałeś

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 4 kwietnia 2026 roku, to: 12, 3, 27, 6, 49, 26



W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż dwa miliony złotych.



Następne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.



Najwyższa wygrana w Lotto do tej pory wyniosła trzydzieści sześć milionów złotych i została zdobyta 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 4 kwietnia 2026 roku, to: 46, 49, 33, 30, 13, 7



W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3 zł) i dopłacić 1 zł.



W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi jeden milion złotych, ostatnio padła 2 kwietnia 2026 roku w przez Internet.



Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 5 kwietnia 2026 roku, to: 39, 28, 37, 34, 24

W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.



Najwyższa wygrana w Mini Lotto do tej pory wyniosła sześćset jedenaście tysięcy złotych, zdobyte 31 grudnia 2025 roku w Murowanej Goślinie.

Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 6 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi – wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 5 kwietnia 2026 roku, to:



Losowanie o 14:00: 45, 64, 23, 56, 34, 48, 75, 33, 72, 77, 2, 71, 17, 3, 36, 1, 46, 70, 43, 10 (Plus: 10)



Losowanie o 22:00: 41, 12, 24, 71, 38, 66, 54, 2, 49, 56, 60, 67, 26, 77, 36, 53, 28, 44, 31, 68 (Plus: 68)



W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.



Najwyższa wygrana w Multi Multi do tej pory wyniosła siedem milionów złotych i została zdobyta 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 3 kwietnia 2026 roku, to:

Liczby główne: 9, 10, 18, 22, 37

Euronumery: 1, 11



W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery).



Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 45 milionów.



Najwyższa wygrana w EuroJackpot w Polsce do tej pory wyniosła dwieście trzynaście milionów złotych, zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskim.



Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 7 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 5 kwietnia 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 10, 19, 5, 9, 6, 23, 20, 24, 16, 21, 15, 18

Losowanie o 22:00: 24, 3, 12, 11, 16, 15, 19, 14, 8, 23, 7, 4



W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za Dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.



Najwyższa wygrana w Kaskadzie do tej pory wyniosła dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych, zdobyte 12 lutego 2026 roku w Naszacowicach.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się codziennie o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 5 kwietnia 2026 roku, to: 23, 26, 1, 18, 17 oraz 3



W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5000 zł miesięcznie przez 20 lat.



Najwyższa jednorazowa wygrana w Ekstra Pensji do tej pory wyniosła pięćdziesiąt tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w Warszawie.



Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 6 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 5 kwietnia 2026 roku, to: 18, 34, 16, 24, 1 oraz 4



W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.

Najwyższa wygrana w Ekstra Premii do tej pory wyniosła jeden milion złotych, zdobyte 3 października 2022 roku w miejscowości Ryczywół.



Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 6 kwietnia 2026 roku o godzinie 22:00.

