Głównym celem uderzenia stała się rafineria Łukoil-Niżegorodnieftieorgsintez w obwodzie niżnonowogrodzkim. Zakład ten stanowi jeden z najważniejszych filarów rosyjskiej gospodarki. To właśnie ta rafineria odpowiada za dostarczanie niemal 30 proc. benzyny zużywanej w aglomeracji moskiewskiej.

Potężne pożary, które pojawiły na terenie zakładu po serii eksplozji, oznaczają nie tylko kryzys na rynku cywilnym, ale przede wszystkim uderzenie w logistykę wojskową. Przedsiębiorstwo produkuje ponad 50 rodzajów wyrobów, w tym kluczowe dla armii paliwo lotnicze oraz olej napędowy, płynący bezpośrednio do jednostek na froncie.

Wojna na Ukrainie. Wybuchy w strategicznym rosyjskim porcie

Równolegle ukraińskie drony dotarły nad Morze Bałtyckie, trafiając w infrastrukturę strategicznego portu Primorsk. Jest to jeden z największych rosyjskich węzłów przeładunkowych, dedykowany eksportowi produktów naftowych.

Tej samej nocy ukraiński "ogień z nieba" spadł również na okupowany Krym. W miejscowości Saki zniszczony został magazyn sprzętu lotniczego, co znacząco uszczupla zasoby rosyjskiego lotnictwa operującego nad Morzem Czarnym.

Było to dopełnienie szerokiej operacji, w ramach której ukraińskie lotnictwo i artyleria uderzyły w punkty koncentracji sił wroga na kluczowych odcinkach frontu: od obwodu dniepropietrowskiego, przez rejon Hulajpola w Zaporożu, aż po Jałynske w obwodzie donieckim.

Skala i precyzja dzisiejszych uderzeń pokazują, że Ukraina konsekwentnie realizuje strategię odcinania rosyjskiej armii paliwa i sprzętu. Wybór celów takich jak rafineria pod Niżnym Nowogrodem sugeruje, że Kijów zamierza przenieść ciężar wojny bezpośrednio do centrów administracyjnych i gospodarczych Rosji, zmuszając Kreml do defensywy na własnym terytorium w czasie, gdy na froncie ważą się losy wiosennej ofensywy.

