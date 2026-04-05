Wybuchowa noc w Rosji. Ukraińcy uderzyli w strategiczne obiekty naftowe

Noc z 4 na 5 kwietnia 2026 roku przejdzie do historii jako jedna z najdotkliwszych operacji ukraińskich sił dalekiego zasięgu. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził przeprowadzenie serii precyzyjnych ataków na obiekty o krytycznym znaczeniu strategicznym, paraliżując dostawy paliw dla regionu moskiewskiego oraz rosyjskich zgrupowań okupacyjnych.

Widok na duży kompleks przemysłowy, nad którym unosi się gęsty, czarny dym.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy
Ukraińskie drony uderzyły w strategiczną rafinerię Łukoil w obwodzie niżnonowogrodzkim

Głównym celem uderzenia stała się rafineria Łukoil-Niżegorodnieftieorgsintez w obwodzie niżnonowogrodzkim. Zakład ten stanowi jeden z najważniejszych filarów rosyjskiej gospodarki. To właśnie ta rafineria odpowiada za dostarczanie niemal 30 proc. benzyny zużywanej w aglomeracji moskiewskiej.

 

Potężne pożary, które pojawiły na terenie zakładu po serii eksplozji, oznaczają nie tylko kryzys na rynku cywilnym, ale przede wszystkim uderzenie w logistykę wojskową. Przedsiębiorstwo produkuje ponad 50 rodzajów wyrobów, w tym kluczowe dla armii paliwo lotnicze oraz olej napędowy, płynący bezpośrednio do jednostek na froncie.

Wojna na Ukrainie. Wybuchy w strategicznym rosyjskim porcie

Równolegle ukraińskie drony dotarły nad Morze Bałtyckie, trafiając w infrastrukturę strategicznego portu Primorsk. Jest to jeden z największych rosyjskich węzłów przeładunkowych, dedykowany eksportowi produktów naftowych.

 

Tej samej nocy ukraiński "ogień z nieba" spadł również na okupowany Krym. W miejscowości Saki zniszczony został magazyn sprzętu lotniczego, co znacząco uszczupla zasoby rosyjskiego lotnictwa operującego nad Morzem Czarnym.

 

Było to dopełnienie szerokiej operacji, w ramach której ukraińskie lotnictwo i artyleria uderzyły w punkty koncentracji sił wroga na kluczowych odcinkach frontu: od obwodu dniepropietrowskiego, przez rejon Hulajpola w Zaporożu, aż po Jałynske w obwodzie donieckim.

 

Skala i precyzja dzisiejszych uderzeń pokazują, że Ukraina konsekwentnie realizuje strategię odcinania rosyjskiej armii paliwa i sprzętu. Wybór celów takich jak rafineria pod Niżnym Nowogrodem sugeruje, że Kijów zamierza przenieść ciężar wojny bezpośrednio do centrów administracyjnych i gospodarczych Rosji, zmuszając Kreml do defensywy na własnym terytorium w czasie, gdy na froncie ważą się losy wiosennej ofensywy.

 

Marcin Jan Orłowski / polsatnews.pl
