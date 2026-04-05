Karol i Marta Nawroccy złożyli Polakom życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. "Drodzy Rodacy, Szanowni Państwo! Chrystus zmartwychwstał i żyje!" - zaczął prezydent. "Niech ta radosna nowina napełni optymizmem i nadzieją wszystkie polskie domy w naszym kraju i poza jego granicami" - dodała pierwsza dama.

Życzenia od pary prezydenckiej. Karol i Marta Nawroccy opublikowali film

Następnie Karol Nawrocki zacytował słowa polskiej pieśni wielkanocnej "Zwycięzca śmierci": "Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, / Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana: / Naród niewierny trwoży się, przestrasza, / Na cud Jonasza, Alleluja!"

"Słowami tej tradycyjnej pieśni od pokoleń opisujemy najgłębszą tajemnicę chrześcijaństwa, którą rozważamy w tych świątecznych dniach. Głosimy tryumf dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, wolności nad zniewoleniem i podporządkowaniem" - podkreślił prezydent.

"Wszelkiej pomyślności, radosnych spotkań w gronie najbliższych oraz wielu chwil wypełnionych spokojem i życzliwością" - życzyła pierwsza dama Marta Nawrocka. "Przepięknych pisanek, smacznych mazurków i mokrego - ale też rozważnego - dyngusa!" - dołączył się do życzeń prezydent Karol Nawrocki.

April 5, 2026

Wielkanoc 2026. Premier Donald Tusk: Dużo miłości, ciepła i spokoju na święta

Dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych złożył Polakom również premier Donald Tusk. - Kochani, dużo miłości, ciepła i spokoju na święta - powiedział premier w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Przy tej okazji premier przypomniał o trwających konfliktach zbrojnych i stwierdził, że "wielcy tego świata zaskakują nas najbardziej niedorzecznymi działaniami", a wojna "pozostaje tym samym, niezmiennym złem, co zawsze".

ZOBACZ: "Niech ucichną wszelkie spory". Politycy składają życzenia na Boże Narodzenie

Także szef rządu postanowił przy tej okazji przytoczyć tekst słynnego utworu. - Dziwny jest ten świat. Słowa słynnej piosenki (...) mogą być mottem dla czasu, w którym żyjemy. Już za chwilę przy świątecznych stołach będziemy komentować zaniepokojeni, czasem wręcz zaskoczeni, kolejne zdarzenia, które potwierdzają aktualność tych słów - kontynuował premier.

Tusk dodał, że szczególnie w święta powinniśmy przypomnieć sobie dalszy ciąg piosenki Niemena. - Ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim - recytował, nakazując Polakom, żeby nie tracili wiary "w siebie, w swoich bliskich i w swój kraj", nawet jeżeli są "zmęczeni, zniechęceni i zaniepokojeni". - Dopóki jesteśmy razem, nikt i nic nas nie złamie - podsumował.

