Ukraina odpowiada na oskarżenia Węgrów. Stanowcza reakcja MSZ

Według ukraińskiej dyplomacji mamy do czynienia z klasyczną rosyjską prowokacją, mającą na celu bezpośrednią ingerencję w proces wyborczy na Węgrzech.

Ukraiński resort spraw zagranicznych nie szczędził mocnych słów, określając incydent mianem operacji "pod fałszywą flagą". Tychyj zaznaczył, że Moskwa wykorzystuje sfabrykowane zagrożenie terrorystyczne, aby wpłynąć na nastroje społeczne u progu kluczowych dla Viktora Orbána wyborów parlamentarnych.

W ocenie Kijowa, oskarżenia te wpisują się w szerszą strategię dezinformacyjną Kremla, mającą na celu skłócenie Ukrainy z jej sąsiadami i przedstawienie jej jako państwa zagrażającego bezpieczeństwu energetycznemu Europy.

Serbia. Ładunki wybuchowe przy kluczowym rurociągu

Wcześniej prezydent Serbii Aleksandar Vučić wywołał poruszenie informacją o odkryciu na północy kraju ładunku wybuchowego o "dużej sile rażenia". Materiały te znaleziono w bezpośrednim sąsiedztwie magistrali, która po wstrzymaniu tranzytu przez Ukrainę stała się dla Węgier jedynym lądowym korytarzem dostaw rosyjskiego błękitnego paliwa.

Vučić podkreślił, że potencjalna eksplozja mogła nie tylko odciąć Węgry od gazu, ale również zagrozić życiu wielu postronnych osób.

W odpowiedzi na te doniesienia premier Węgier Viktor Orbán, który od lat buduje swoją narrację polityczną na kwestii suwerenności energetycznej i rzekomych ukraińskich spiskach, zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Obrony.

