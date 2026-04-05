Ostrzeżenia IMGW obowiązują w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowiecki, podlaskim i lubelskim, oraz w części lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano w większości kraju na 85 proc.

Na Dolnym Śląsku ostrzeżenie będzie obowiązywać do niedzielnego wieczora, natomiast na przeważającym obszarze alerty pozostaną w mocy do poniedziałku do godz. 21:00. Tego dnia na Wybrzeżu oraz na północnym wschodzie porywy wiatru mają osiągnąć maksymalnie 85 km/h.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Liczne interwencje straży pożarnej

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

St. kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku poinformował w niedzielę, że od godz. 8 w sobotę, do godzin popołudniowych w niedzielę strażacy na Pomorzu interweniowali ponad 60 razy.

- Większość interwencji dotyczyła usuwania skutków silnego wiatru, w tym powalonych drzew oraz połamanych gałęzi. Cztery zdarzenia związane były z uszkodzeniami elementów dachów, w tym opierzeń, pokryć z blachodachówki oraz fragmentów kominów. We wszystkich zdarzeniach nie odnotowano osób poszkodowanych – podkreślił strażak.

Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach gdańskim, kartuskim i wejherowskim. W nocy z niedzieli na poniedziałek wiatr przejściowo osłabnie. Najsilniejszych porywów należy się spodziewać w poniedziałek.

