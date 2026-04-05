Jak informują służby, zgłoszenie o wypadku wpłynęło do komendy w nocy z soboty na wielkanocną niedzielę o 1.55. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 17-letni kierowca pojazdu marki Toyota Aygo, poruszając się drogą gminną gruntową z miejscowości Owśnice w kierunku drogi krajowej nr 20 do miejscowości Korne, z nieznanych przyczyn zjechał na lewe pobocze i uderzył w drzewo.

Młody mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdów. Na miejsce zdarzenia skierowano patrol policji i straż pożarną. Niestety, jak poinformowały służby, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

Ośnice. Śmiertelny wypadek, nie żyje 17-latek. Policja z ważnym apelem

"Policjanci przesłuchali świadków, wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdu, sporządzili szkic sytuacyjny i dokumentację fotograficzną przy udziale technika kryminalistyki" - przekazała KPP w Kościerzynie. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez funkcjonariuszy pod nadzorem prokuratora.

ZOBACZ: Dramatyczne sceny na festiwalu w USA. Kierowca nagle wjechał w tłum

Policja zaapelowała w komunikacie do wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby zachowali szczególną ostrożność, dostosowali swoją prędkość do panujących warunków oraz przestrzegali obowiązujące przepisy.

