Policjant śmiertelnie postrzelił zatrzymanego. 51-latek próbował uciec ze szpitala
Policjant śmiertelnie postrzelił 51-letniego zatrzymanego. Do zdarzenia doszło w Ostrowi Mazowieckiej, kiedy przebywający na badaniach w szpitalu mężczyzna podjął próbę ucieczki. "Nie reagował na polecenie zatrzymania się, w związku z czym funkcjonariusz użył broni służbowej" - przekazała w komunikacie mazowiecka policja.
Mężczyzna, który był poszukiwany listem gończym w piątek został zatrzymany przez policjantów z piony kryminalnego. 51-latek został przewieziony w asyście funkcjonariuszy do szpitala w Ostowi Mazowieckiej w związku z koniecznością wykonania badań.
Ostrów Mazowiecka. Zatrzymany próbował uciec ze szpitala. Został śmiertelnie postrzelony
"Decyzją lekarza mężczyzna został przyjęty na oddział w celu wykonania szczegółowej diagnostyki. Policjanci pełnili nadzór nad zatrzymanym w szpitalu" - czytamy w komunikacie.
W niedzielę około godz. 11 w trakcie przejścia z zatrzymanym na jedno z badań, ten podjął próbę ucieczki i wybiegł poza teren szpitala. W pogoń za nim ruszył jeden z funkcjonariuszy.
"Mężczyzna nie reagował na polecenie zatrzymania się, w związku z czym funkcjonariusz użył broni służbowej" - podano. Ranny 51-latek został przetransportowany karetką do szpitala, gdzie mimo udzielanej pomocy medycznej zmarł.
Policja i prokuratura prowadzą czynności. "Wszelkie okoliczności użycia broni są wyjaśniane"
"Na miejscu policjanci wykonują czynności pod nadzorem Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej" - czytamy. O zdarzeniu poinformowane też zostało Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.
W komunikacie policji podkreślono, że "wszelkie okoliczności przebiegu tego zdarzenia oraz użycia broni służbowej będą szczegółowo wyjaśniane".
