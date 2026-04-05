Policjant śmiertelnie postrzelił zatrzymanego. 51-latek próbował uciec ze szpitala

Mężczyzna, który był poszukiwany listem gończym w piątek został zatrzymany przez policjantów z piony kryminalnego. 51-latek został przewieziony w asyście funkcjonariuszy do szpitala w Ostowi Mazowieckiej w związku z koniecznością wykonania badań.

Ostrów Mazowiecka. Zatrzymany próbował uciec ze szpitala. Został śmiertelnie postrzelony

"Decyzją lekarza mężczyzna został przyjęty na oddział w celu wykonania szczegółowej diagnostyki. Policjanci pełnili nadzór nad zatrzymanym w szpitalu" - czytamy w komunikacie.

W niedzielę około godz. 11 w trakcie przejścia z zatrzymanym na jedno z badań, ten podjął próbę ucieczki i wybiegł poza teren szpitala. W pogoń za nim ruszył jeden z funkcjonariuszy.

"Mężczyzna nie reagował na polecenie zatrzymania się, w związku z czym funkcjonariusz użył broni służbowej" - podano. Ranny 51-latek został przetransportowany karetką do szpitala, gdzie mimo udzielanej pomocy medycznej zmarł.

Policja i prokuratura prowadzą czynności. "Wszelkie okoliczności użycia broni są wyjaśniane"

"Na miejscu policjanci wykonują czynności pod nadzorem Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej" - czytamy. O zdarzeniu poinformowane też zostało Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

W komunikacie policji podkreślono, że "wszelkie okoliczności przebiegu tego zdarzenia oraz użycia broni służbowej będą szczegółowo wyjaśniane".

