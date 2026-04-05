Pani Maria z Bydgoszczy opowiedziała "Gazecie Pomorskiej", że w ciągu sześciu tygodni uzbierała kilka bonów kaucyjnych o łącznej wartości 60 zł za zwrot 120 plastikowych butelek do sklepu. Z tej kwoty odzyskała jednak tylko 6 zł.

- Wzięłam wydruki i poszłam do Lidla. Byłam pewna, że odliczą mi te 60 zł od ceny zakupów. Niestety, kasjerka powiedziała, że bon jest ważny przez miesiąc, a tylko mój ostatni zmieścił się w tym terminie. Odzyskałam więc tylko 6 zł, a resztę, 54 zł, straciłam - relacjonowała gazecie Bydgoszczanka, podkreślając, że to dużo pieniędzy dla niej jako emerytki.

- Czuję się oszukana i okradziona, bo przecież płaciłam kaucje za butelki i choć wszyscy wkoło trąbią, że można ją odzyskać, mnie się nie udało. Skandal - powiedziała.

"Gazeta Pomorska" zwróciła się do sieci sklepów Lidl z prośbą o komentarz. "Wychodząc naprzeciw wymaganiom prawnym i dbając o komfort klientów, w Lidl Polska zwrot kaucji jest możliwy zarówno w formie gotówki, jak i bonu do wykorzystania na zakupy" - poinformowała Aleksandra Robaszkiewicz, rzeczniczka Lidl Polska.

"Kaucję można odzyskać w strefie kas w każdym naszym sklepie - niezbędne jest jedynie okazanie wydruku z butelkomatu (...). Bony można zrealizować w terminie 30 dni od daty oddania opakowań. Warto zaznaczyć, że zwrotu butelek i puszek można dokonać bez okazania dowodu zakupu" - dodała.

System kaucyjny. Problem z wypłatą pieniędzy w popularnych sklepach

Jak opisuje WP, problem ze zrealizowaniem bonów istnieje również w sieci sklepów Biedronka. Tym razem klientka zdołała odzyskać należne jej środki po tym, jak skierowała pismo do operatora sieci, firmy Jeronimo Martins Polska, z wezwaniem do zapłaty.

Kobieta powołała się na przepisy Kodeksu cywilnego oraz regulacje dotyczące nieuczciwych praktyk rynkowych. Zapowiedziała także możliwość skierowania sprawy do sądu oraz zgłoszenia jej do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Biuro Obsługi Klienta przeprosiło za incydent i zleciło zwrot brakującej kwoty 8,50 zł.

Jak dowiedział się portal dlahandlu.pl, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska państwo przeprowadzi kontrole w sklepach powyżej 200 m kw. w celu "zapewnienia ustawowych obowiązków przyjmowania opakowań".

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 roku. Butelki plastikowe (do 3L), puszki metalowe (do 1L) oraz szklane (do 1,5L) z oznaczeniem systemu można zwrócić w sklepach o powierzchni powyżej 200 m2. Kaucja wynosi zazwyczaj 50 gr za plastik/puszki i 1 zł za szkło, zwracana jest w formie bonu lub gotówki.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Więcej niż cukier. Energetyczne złoto ukryte w burakach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbd / polsatnews.pl