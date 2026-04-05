Alaksandr Łukaszenka powiedział podczas piątkowego otwarcia kliniki w Mińsku, że wezwał Stany Zjednoczone, aby pozwoliły Izraelowi działać niezależnie w konfrontacji z Iranem i nie angażowały się w wojnę, aby uniknąć strat wśród armii amerykańskiej. - Amerykanie mają się dobrze. Zaczęli robić to, co radziłem Donaldowi Trumpowi - ogłosił lider Białorusi, cytowany przez agencję Unian.

Według jego słów, rosnąca liczba ofiar wśród Amerykanów miała poważnie wpłynąć na opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych. Jak stwierdził, dwie trzecie Amerykanów nie popiera wojny z Iranem, jednak nie wskazał źródła tych danych. - Do Ameryki zaczęły napływać trumny, co oburzyło społeczeństwo - powiedział Łukaszenka.

Alaksandr Łukaszenka o wojnie w Iranie. "W porę się opamiętali"

Łukaszenka ocenił, że po tym wydarzeniu "wziął górę zdrowy rozsądek", a Trump zaczął stopniowo ograniczać udział USA w eskalacji. Dodał, że jego zdaniem Amerykanie "w porę się opamiętali".

USA i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego. Od tego czasu trwają naloty na to państwo, które w odpowiedzi uderza w Izrael i państwa Zatoki Perskiej.

Jak podała Al-Jazeera, bilans wojny obejmuje ponad 2 tys. zabitych w Iranie, ponad 100 w Iraku, 24 w Izraelu i 12 w ZEA. Liczba osób zabitych w Libanie, odkąd Izrael wznowił szeroko zakrojone ataki po przystąpieniu Hezbollahu do wojny po stronie Iranu, wzrosła do 1345 – wynika z danych libańskiego ministerstwa zdrowia.

