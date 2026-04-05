"Głupia i idiotyczna". Senator KO ostro o wypowiedzi prezydenckiego ministra

Senator KO Krzysztof Kwiatkowski w ostrych słowach skomentował wypowiedź Marcin Przydacza, szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, który w programie "Polityczny WF z gościem" wskazał na państwa, które mogłyby się zaangażować w odblokowanie cieśniny Ormuz.

- To jest wypowiedź kuriozalna - skomentował Kwiatkowski i przeprosił osiem tysięcy marynarzy, których - jego zdaniem - "obraził" minister Przydacz. Senator KO podkreślał, że "polska armia ma marynarkę". Zalecił też prezydenckiemu ministrowi, żeby "dokształcił się" w tym zakresie.

Kwiatkowski wymienił okręty ORP Pułaski i ORP Kościuszko jako te, które "mają zdolności uczestnictwa w misjach dalekomorskich". - Jeżeli minister Przydacz stoi na stanowisku, że Polska marynarki wojennej nie ma, to jaki to jest sygnał do innych naszych sojuszników? - pytał.

- Ta wypowiedź jest głupia od każdej strony. Jeżeli jednak minister Przydacz wie, że mamy marynarkę, a mówi, że kluczem uczestnictwa jest posiadanie marynarki, to co? Pcha Polskę, żeby jednak uczestniczyła w wojnie na Bliskim Wschodzie? Trzeba to zamknąć, niech minister przeprosi polskich marynarzy, a o swojej wypowiedzi powie, że była głupia i idiotyczna. Tylko w ten sposób może to zamknąć z twarzą - ocenił senator.

Prowadzący Grzegorz Kępka zwrócił uwagę, że wypowiedź Przydacza miała nieco inny wydźwięk. - Raczej chodziło o to, że państwa zachodnie, które mają dolności większe niż nasza marynarka, powinny być aktywne w tym rejonie, żeby odblokować cieśninę - powiedział gospodarz programu.

- Pan stara się tłumaczyć ministra Przydacza - odparł polityk KO. - To znaczy, że minister Przydacz powiedział do naszych sojuszników: wy jesteście tymi frajerami, wy tam płyńcie, odblokowujcie cieśninę, bo Donald Trump wywołał wojnę, a my będziemy stali z boku - kontynuował senator.

Zwracając się do prezydenckiego ministra przypomniał, że "jak ruskie drony wleciały nad Polskę, to namierzały je niemieckie systemy radiolokacyjne, które są w Polsce, w krajach bałtyckich, strącały holenderskie samoloty wojskowe, które chroniły polskiego nieba".

Trump chce pomocy sojuszników. Marcin Przydacz w programie "Polityczny WF z gościem" o oczekiwaniach wobec Polski

Prowadzący Piotr Witwicki i Marcin Fijołek poruszyli w niedzielnym wydaniu programu "Polityczny WF z gościem" m.in. kwestię blokady przez Iran cieśniny Ormuz i roszczeń Trumpa wobec sojuszników. - Nie ma oczekiwania, żeby Polska akurat brała udział w tego typu operacji. Z resztą mam wrażenie, że ani pan prezydent, ani większość Polaków nie jest gotowa i nie chce tego typu zaangażowania - powiedział.

Zaznaczył, że część zachodnich sojuszników, którzy dysponują odpowiednią flotą w ramach działalności koalicyjnej powinno wesprzeć Amerykanów. - Nie tylko w imię własnego interesu - bo to jest jasne, jeśli zostanie odblokowana cieśnina Ormuz, to spadną ceny energii - natomiast w imię też solidarności euroatlantyckiej - tłumaczył.

Odnosząc się do kryzysu wewnątrz Sojuszu przyznał, że bez USA nie będzie silnego NATO. - Jeśli Europa dzisiaj powie Amerykanom: "radźcie sobie sami, to jest wasz problem, sami sobie go wywołaliście", to za chwilę Amerykanie mogą w innej sprawie, europejskiej powiedzieć: "to jest wasz problem, europejskiego bezpieczeństwa, nas od Rosji atakującej Ukrainę dzieli cały piękny ocean, my się nie musimy w to angażować" - mówił.

