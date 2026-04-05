Alarm wszczął prezydent Serbii Aleksandar Vučić, który osobiście poinformował węgierskiego premiera o znalezieniu materiałów wybuchowych w pobliżu kluczowej magistrali przesyłowej. Według szefa węgierskiej dyplomacji, ilość i rodzaj zabezpieczonych ładunków były w pełni wystarczające do trwałego zniszczenia rurociągu, znanego jako przedłużenie Turkish Stream (Balkan Stream).

Szijjarto podkreślił, że bezpieczeństwo dostaw energii jest fundamentem niezależności państwa, a każda próba ich fizycznego przerwania musi być traktowana jako akt wrogiej agresji.

"Otrzymaliśmy zgłoszenie od naszych serbskich przyjaciół, że ktoś próbował wysadzić w powietrze gazociąg w Serbii, który gwarantuje bezpieczeństwo dostaw gazu dla Węgier. Zdecydowanie potępiamy ten najnowszy atak. Podważanie bezpieczeństwa naszych dostaw energii jest atakiem na naszą suwerenność" - stwierdził.

Węgry. Budapeszt wskazuje winnego podłożenia ładunków

Węgierskie władze nie wahają się wskazywać winnych, wpisując niedzielny incydent w szerszy kontekst ostatnich wydarzeń. Szijjarto przypomniał o ukraińskiej blokadzie naftowej oraz wcześniejszych atakach dronów wymierzonych w infrastrukturę przesyłową na terytorium Rosji.

Budapeszt od miesięcy oskarża Kijów o dążenie do całkowitego odcięcia Węgier od rosyjskich surowców, co skłoniło premiera Orbána do wydania już w lutym rozkazu o specjalnym wzmocnieniu ochrony wszystkich strategicznych obiektów energetycznych w kraju.

