Budapeszt grzmi. Minister wprost o "ataku na suwerenność" Węgier
Minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjarto, w emocjonalnym wystąpieniu wideo potępił próbę wysadzenia gazociągu na terytorium Serbii, określając incydent jako bezpośredni atak na suwerenność swojego kraju. Sytuacja stała się na tyle poważna, że premier Viktor Orbán natychmiast zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Obrony.
Alarm wszczął prezydent Serbii Aleksandar Vučić, który osobiście poinformował węgierskiego premiera o znalezieniu materiałów wybuchowych w pobliżu kluczowej magistrali przesyłowej. Według szefa węgierskiej dyplomacji, ilość i rodzaj zabezpieczonych ładunków były w pełni wystarczające do trwałego zniszczenia rurociągu, znanego jako przedłużenie Turkish Stream (Balkan Stream).
Szijjarto podkreślił, że bezpieczeństwo dostaw energii jest fundamentem niezależności państwa, a każda próba ich fizycznego przerwania musi być traktowana jako akt wrogiej agresji.
"Otrzymaliśmy zgłoszenie od naszych serbskich przyjaciół, że ktoś próbował wysadzić w powietrze gazociąg w Serbii, który gwarantuje bezpieczeństwo dostaw gazu dla Węgier. Zdecydowanie potępiamy ten najnowszy atak. Podważanie bezpieczeństwa naszych dostaw energii jest atakiem na naszą suwerenność" - stwierdził.
Węgry. Budapeszt wskazuje winnego podłożenia ładunków
Węgierskie władze nie wahają się wskazywać winnych, wpisując niedzielny incydent w szerszy kontekst ostatnich wydarzeń. Szijjarto przypomniał o ukraińskiej blokadzie naftowej oraz wcześniejszych atakach dronów wymierzonych w infrastrukturę przesyłową na terytorium Rosji.
Budapeszt od miesięcy oskarża Kijów o dążenie do całkowitego odcięcia Węgier od rosyjskich surowców, co skłoniło premiera Orbána do wydania już w lutym rozkazu o specjalnym wzmocnieniu ochrony wszystkich strategicznych obiektów energetycznych w kraju.
