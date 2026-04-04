Politycy składają życzenia. Premier zacytował słowa słynnej piosenki

Donald Tusk opublikował w sobotę na swoim profilu w mediach społecznościowych krótkie nagranie, na którym złożył Polakom życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkanocy. - Kochani, dużo miłości, ciepła i spokoju na święta - powiedział premier.

Przy tej okazji Tusk przypomniał o trwających konfliktach zbrojnych i stwierdził, że "wielcy tego świata zaskakują nas najbardziej niedorzecznymi działaniami", a wojna "pozostaje tym samym, niezmiennym złem, co zawsze".

Ludzi dobrej woli jest więcej. Spokojnych Świąt! ❤️ — Donald Tusk (@donaldtusk) April 4, 2026

- Wokół nas, w miejscach najmniej spodziewanych, demokracja i porządek zmieniają się w skorumpowane autokracje, a chaos zastępuje umiarkowany ład. Podważane są odwieczne reguły i fundamenty naszej politycznej wspólnoty, a wielcy tego świata zaskakują nas najbardziej niedorzecznymi działaniami - kontynuował premier, stwierdzając, że "ten nowy ład, a raczej nieład, rodzący się na naszych oczach, zaskakuje i niepokoi w równym stopniu starszych i młodszych z nas".

Szef rządu postanowił przy tej okazji przytoczyć tekst słynnego utworu Czesława Niemena. - Dziwny jest ten świat. Słowa słynnej piosenki (...) mogą być mottem dla czasu, w którym żyjemy. Już za chwilę przy świątecznych stołach będziemy komentować zaniepokojeni, czasem wręcz zaskoczeni, kolejne zdarzenia, które potwierdzają aktualność tych słów - kontynuował premier.

Tusk dodał, że szczególnie w święta powinniśmy przypomnieć sobie dalszy ciąg piosenki Niemena. - Ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim - recytował, nakazując Polakom, żeby nie tracili wiary "w siebie, w swoich bliskich i w swój kraj", nawet jeżeli są "zmęczeni, zniechęceni i zaniepokojeni". - Dopóki jesteśmy razem, nikt i nic nas nie złamie - podsumował.

Jarosław Kaczyński złożył Polakom życzenia. "Zwycięstwa dobra nad złem"

Życzenia świąteczne złożył Polakom również m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - Szanowni państwo, przed nami Święta Wielkiejnocy, najważniejsze święta chrześcijańskie. Święta zwycięstwa życia nad śmiercią. Święta zwycięstwa nadziei nad zwątpieniem. Święta, które powinny budować w nas nadzieję, siłę i wiarę - rozpoczął polityk.

- Wiary w to, że wszelkie trudności mogą być przełamane, że w naszych rodzinach i naszym życiu społecznym, naszym życiu narodowym, zło może przegrać, a zwycięstwo odnieść może dobro. Tego państwu życzę - dodał prezes PiS. - Życzę siły, nadziei i zwycięstwa. Zwycięstwa dobra nad złem. Dobrych, spokojnych, wesołych świąt - kontynuował prezes PiS.

Oprócz Kaczyńskiego i Tuska wielkanocne życzenia popłynęły od wielu innych znanych polityków. Głos zabrał m.in. Mariusz Błaszczak. "Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych pełnych nadziei, odnowy i wiary w lepsze jutro. Niech ten czas przyniesie siłę, jedność i chwilę wytchnienia w gronie najbliższych" - napisał były minister obrony narodowej.

Świąteczne nagranie ukazało się także na profilu Przemysława Czarnka, który przypomniał, że "już za chwilę" wiele rodzin w Polsce zasiądzie razem do stołu. - Może właśnie przy tym wspólnym stole zaczyna się powrót do siebie, do zgody, do współpracy. Życzę państwu, aby przy każdym polskim stole było więcej nadziei, wiary i miłości, więcej radości i więcej siły na każdy dzień. Ufajmy, że to dobro, które dziś zaczyna się przy naszych stołach, jutro może dać przebudzenie dla nas wszystkich, dla Polski. Wesołych Świąt Wielkiej Nocy! - powiedział były minister edukacji i nauki.

