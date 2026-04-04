Wymiana ciosów miedzy Ukrainą i Rosją. Zginęli cywile
Ukraina przeprowadziła nocny atak dronami na fabrykę chemiczną w obwodzie samarskim w Rosji. Jedna osoba została ranna - przekazały lokalne władze. Z kolei Rosjanie uderzyli w rynek w Nikopolu w obwodzie dniepropietrowskim Ukrainy. Pięć osób zginęło, a 19 zostało rannych.
W nocy z piątku na sobotę Ukraina przeprowadziła atak z użyciem dronów na fabrykę chemiczną w mieście Togliatii w obwodzie samarskim w europejskiej części Rosji - poinformowała agencja Reutera.
Atak potwierdził gubernator obwodu Wiaczesław Fiedoriszczew.
Rosja. Ukraińcy uderzyli w fabrykę chemiczną
Celem ataku było przedsiębiorstwo przemysłu petrochemicznego Togliattikauczuk zlokalizowane w Togliatti, będące jednym z największych tego typu zakładów w Rosji. Lokalne kanały na Telegramie poinformowały, że w wyniku uderzeń ukraińskich dronów doszło do pożarów w kilku miejscach na terenie zakładów.
Fiedoriszczew w komunikacie przekazał, że jeden z pracowników zakładów został raniony odłamkami i trafił do szpitala.
Ukraińskie drony uszkodziły budynek
Jak wynika z opublikowanych w sieciach społecznościowych materiałów wideo i zdjęć, ukraińska armia miała wykorzystać do uderzenia co najmniej 10 dronów typu An-196 Lutyj - poinformował ukraiński portal Militarnyj.
W wyniku ataku uszkodzony został budynek wielorodzinny - przekazał gubernator obwodu.
Do poprzedniego ataku na zakłady chemiczne w Togliatii doszło 11 marca.
Atakowane było także nadmorskie miasto Taganrog w obwodzie rostowskim. Lokalne władze poinformowały o pożarze, do jakiego miało dojść na pokładzie cywilnej jednostki na Morzu Azowskim, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne.
Wojna w Ukrainie. Rosjanie uderzyli w Nikopol
Z kolei Rosjanie przeprowadzili w sobotę rano atak dronów na rynek w Nikopolu w obwodzie dniepropietrowskim Ukrainy - poinformował szef obwodowej administracji wojskowej, Ołeksandr Hanża. Pięć osób zginęło, a 19 zostało rannych.
"Wróg przeprowadził atak dronami FPV (...) zostały zniszczone pawilony handlowe i sklepy. Zginęło pięć osób – trzy kobiety i dwóch mężczyzn" - napisał Hanża w komunikatorze Telegram.
Do ataku doszło ok. godz. 9.50 rano (godz. 8.50 czasu polskiego) - dodał biuro prokuratora generalnego Ukrainy.
Miasto Nikopol, jest położone nad Dnieprem, w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze, która znajduje się na drugim brzegu rzeki. Jest celem regularnych rosyjskich ataków.
