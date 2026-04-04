W nocy z piątku na sobotę Ukraina przeprowadziła atak z użyciem dronów na fabrykę chemiczną w mieście Togliatii w obwodzie samarskim w europejskiej części Rosji - poinformowała agencja Reutera.

Atak potwierdził gubernator obwodu Wiaczesław Fiedoriszczew.

Rosja. Ukraińcy uderzyli w fabrykę chemiczną

Celem ataku było przedsiębiorstwo przemysłu petrochemicznego Togliattikauczuk zlokalizowane w Togliatti, będące jednym z największych tego typu zakładów w Rosji. Lokalne kanały na Telegramie poinformowały, że w wyniku uderzeń ukraińskich dronów doszło do pożarów w kilku miejscach na terenie zakładów.

ZOBACZ: Korea Północna wysłała żołnierzy do Ukrainy. Tak teraz Kim "honoruje" ich rodziny

Fiedoriszczew w komunikacie przekazał, że jeden z pracowników zakładów został raniony odłamkami i trafił do szpitala.

Ukraińskie drony uszkodziły budynek

Jak wynika z opublikowanych w sieciach społecznościowych materiałów wideo i zdjęć, ukraińska armia miała wykorzystać do uderzenia co najmniej 10 dronów typu An-196 Lutyj - poinformował ukraiński portal Militarnyj.

W wyniku ataku uszkodzony został budynek wielorodzinny - przekazał gubernator obwodu.

Do poprzedniego ataku na zakłady chemiczne w Togliatii doszło 11 marca.

Atakowane było także nadmorskie miasto Taganrog w obwodzie rostowskim. Lokalne władze poinformowały o pożarze, do jakiego miało dojść na pokładzie cywilnej jednostki na Morzu Azowskim, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie uderzyli w Nikopol

Z kolei Rosjanie przeprowadzili w sobotę rano atak dronów na rynek w Nikopolu w obwodzie dniepropietrowskim Ukrainy - poinformował szef obwodowej administracji wojskowej, Ołeksandr Hanża. Pięć osób zginęło, a 19 zostało rannych.

"Wróg przeprowadził atak dronami FPV (...) zostały zniszczone pawilony handlowe i sklepy. Zginęło pięć osób – trzy kobiety i dwóch mężczyzn" - napisał Hanża w komunikatorze Telegram.

Do ataku doszło ok. godz. 9.50 rano (godz. 8.50 czasu polskiego) - dodał biuro prokuratora generalnego Ukrainy.

Miasto Nikopol, jest położone nad Dnieprem, w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze, która znajduje się na drugim brzegu rzeki. Jest celem regularnych rosyjskich ataków.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni