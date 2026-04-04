44,7 proc. badanych negatywnie ocenia spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem w Budapeszcie, a 36 proc. respondentów pozytywnie – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

23 marca, na niespełna miesiąc przed wyborami na Węgrzech, polski prezydent spotkał się z węgierskim premierem, którego ugrupowanie, Fidesz, walczy o reelekcję.

Łącznie 44,7 proc. respondentów ocenia wizytę Nawrockiego u Orbana negatywnie, z czego 28,2 proc. to oceny zdecydowanie negatywne, a 16,5 proc. - raczej negatywne.

Jako pozytywne spotkanie to postrzega 36,5 proc. ankietowanych. Opinie zdecydowanie pozytywne to 21,4 proc., a raczej pozytywne to 15,1 proc. 18,9 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania.

ZOBACZ: Polacy ocenili prezydenta Nawrockiego. Dominuje jedna odpowiedź

Najbardziej krytyczni wobec wizyty są wyborcy koalicji rządzącej. 91 proc. ankietowanych z tej grupy ocenia spotkanie z Orbanem źle, przy czym ani jedna osoba nie oceniła wizyty zdecydowanie pozytywnie, a 5 proc. - raczej pozytywnie.

Z kolei wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości 83 proc. badanych postrzega spotkanie Nawrockiego z Orbanem jako pozytywne. 6 proc. ankietowanych wyborców PiS oceniło je jako zdecydowanie negatywne, a 1 proc. jako raczej negatywne.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 27-29 marca 2026 r. na próbie 1000 osób metodą CAWI / CATI.

Karol Nawrocki na Węgrzech. Donald Tusk: Ma pan obowiązki polskie, nie rosyjskie

Prezydent udał się z wizytą na Węgry 23 marca. Najpierw Karol Nawrocki oraz prezydent Węgier Tamas Sulyok wzięli udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przemyślu (woj. podkarpackie). W drugiej części dnia rozmowy przeniosły się do Budapesztu, gdzie Nawrocki spotkał się z premierem Viktorem Orbanem.

We wtorek głos w sprawie prezydenckiego wyjazdu zabrał Donald Tusk. Jak powiedział premier, że poniedziałkowa wizyta Karola Nawrockiego na Węgrzech odbyła się wbrew rekomendacji i opiniom polskiego rządu. Ocenił, że spotkanie polskiego prezydenta z Viktorem Orbanem przed wyborami parlamentarnymi w tym kraju jest działaniem wbrew polskim interesom.

ZOBACZ: Orban po spotkaniu z Nawrockim. Premier Węgier pokazał zdjęcie

Tusk podkreślił, że interesie Polski nie jest wspieranie Orbana w jego prorosyjskich i antyeuropejskich działaniach. Zwrócił się też do prezydenta Nawrockiego słowami: "Jest pan prezydentem Polski i ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie".

- Jest mi bardzo przykro, że czy przez brak kompetencji, czy ze względu na swoje poglądy - bo tego się najbardziej boję, że są to poglądy pana prezydenta, które kazały mu wyjechać do Budapesztu i wspierać pana Orbana w tak kluczowym momencie historii - niestety też na to wpływu nie mam - dodał szef rządu podczas czwartkowej konferencji prasowej, tłumacząc, że nie wie, dlaczego Nawrocki udał się z wizytą na Węgry.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni