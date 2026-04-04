Samochód wjechał do rzeki. Tragiczny wypadek na Pomorzu

Do zdarzenia doszło w piątek po godz. 21 w Kępicach w powiecie słupskim na Pomorzu. Samochód osobowy zjechał z drogi wojewódzkiej i wpadł do rzeki Wieprzy.

Jak podała w komunikacie pomorska PSP, z auta samodzielnie wydostały się dwie osoby – kobieta i jeden z mężczyzn. Są pod opieką zespołów ratownictwa medycznego.

Tragedia w Kępicach na Pomorzu. Nie żyje jedna osoba

Drugiego z mężczyzn wydobyli z samochodu ratownicy. Strażacy podali, że doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia, prowadzona była resuscytacja. Lekarz stwierdził jednak zgon mężczyzny.

Na miejscu zdarzenia pracowało dziewięć zastępów straży pożarnej. Jest policja, która wyjaśniać będzie okoliczności wypadku.

