Samochód wjechał do rzeki. Tragiczny wypadek na Pomorzu
Jedna osoba zginęła w wyniku zdarzenia, do którego doszło w piątkowy wieczór w Kępicach w woj. pomorskim. Samochód osobowy, którym podróżowało dwóch mężczyzn i jedna kobieta, z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i wpadł do rzeki Wieprzy.
Do zdarzenia doszło w piątek po godz. 21 w Kępicach w powiecie słupskim na Pomorzu. Samochód osobowy zjechał z drogi wojewódzkiej i wpadł do rzeki Wieprzy.
Jak podała w komunikacie pomorska PSP, z auta samodzielnie wydostały się dwie osoby – kobieta i jeden z mężczyzn. Są pod opieką zespołów ratownictwa medycznego.
Tragedia w Kępicach na Pomorzu. Nie żyje jedna osoba
Drugiego z mężczyzn wydobyli z samochodu ratownicy. Strażacy podali, że doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia, prowadzona była resuscytacja. Lekarz stwierdził jednak zgon mężczyzny.
Na miejscu zdarzenia pracowało dziewięć zastępów straży pożarnej. Jest policja, która wyjaśniać będzie okoliczności wypadku.
