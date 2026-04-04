Oskarżenia wobec polskich władz padły w wywiadzie dla popularnego rosyjskiego portalu NEWS.ru. Aleksiej Leonkow, absolwent Charkowskiej Wyższej Szkoły Inżynierii Lotniczej, zapytany został przez dziennikarzy o aktualną sytuację bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Popularny propagandysta zwrócił uwagę na Białoruś i zagrożenie, które jego zdaniem, występuje ze strony Polski.

Rosyjska propaganda o zagrożeniach dla Białorusi. Wskazują na Polskę

Według Leonkowa, władze w Warszawie od lat zaangażowane są w różnego typu działania, które mają na celu m.in. zmiany na najwyższych szczeblach tamtejszych władz.

- To polskie służby specjalne zorganizowały protesty na Białorusi w 2020 roku i podjęły próbę obalenia Łukaszenki. Większość białoruskiej opozycji nadal przebywa w Polsce - wyjaśnił, podkreślając, że jednocześnie mogą oni prowadzić swoją działalność "antyłukaszenkowską" bez żadnych ograniczeń.

To jednak nie jedyne oskarżenia, które padły w kierunku Polski. Zdaniem Aleksieja Leonkowa polscy politycy, w ostatnich latach, wielokrotnie wyrażali roszczenia terytorialne wobec Białorusi. Mowa o odebraniu zachodnich obwodów: grodzieńskiego i brzeskiego, ponieważ jak twierdzi propagandysta, są one uznawane przez Polaków jako "swoje ziemie rodowe".

- Co więcej, Polacy wielokrotnie mówili o zbliżającej się wojnie z Rosją. Zwracali się nawet do Amerykanów z prośbą o rozmieszczenie broni jądrowej na ich terytorium - zauważył, by jeszcze mocniej podkreślić zagrożenie ze strony Polski dla bezpieczeństwa w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Białoruś. Alaksandr Łukaszenka o przygotowaniach do wojny

Kilka dni wcześniej na temat potencjalnego zagrożenia militarnego dla Białorusi mówił sam Alaksandr Łukaszenka. Miński satrapa przekonywał, że jego kraj "jest przeciwny wojnie", ale jednocześnie się na nią przygotowuje.

- Nie może być pokoju. Przygotowujemy się do wojny. Dlatego stworzyliśmy siły zbrojne, dlatego je utrzymujemy, dlatego ludzie płacą za nasze wsparcie - stwierdził.

- Jeśli ktoś nagle postanowi z nami porozmawiać i spojrzy na nas przez muszkę (karabinu), zareagujemy. Przygotowujemy się do tego - dodał.

