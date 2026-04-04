Gen. Mick Ryan w rozmowie z ukraińskim Espreso TV przekonywał, że "nie możemy lekceważyć potencjału Rosji". - Ten kraj wykazał się odpornością, pomimo znacznych strat poniesionych w ciągu ostatnich czterech i pół roku - ocenił emerytowany australijski wojskowy.

Ukraina - Rosja. Władimir Putin i jego cele. Priorytetem przekonanie Donalda Trumpa

Jego zdaniem rosyjski prezydent ma "kilka kluczowych celów" w tym roku do zrealizowania. - Najważniejszym z nich jest przekonanie administracji Trumpa do wywarcia presji na Ukrainę w celu zawarcia korzystnego dla Rosji porozumienia pokojowego - powiedział i dodał, że w jego ocenie jest to priorytet Kremla.

Gen. Ryan uważa, że Rosja stara się to osiągnąć poprzez demonstrowanie rzekomych sukcesów na polu walki, ale obecnie próby te zdają się być daremne, podobnie jak we wcześniejszych etapach wojny.

Wiosenna ofensywa. Rosjanie nie rezygnują z Donbasu

Emerytowany generał ocenił, że początek wiosennej ofensywy Rosjan okazał się fiaskiem, a Ukraińcy wykazują się lepszą skutecznością w operacjach lądowych.

- Uważam, że rosyjskie cele operacyjne nadal koncentrują się przede wszystkim na konsolidacji kontroli nad Donbasem. Jest to ich główny cel od kilku lat. Nie widzę żadnych oznak odejścia od tego priorytetu - zaznaczył.

Możliwe będzie - jego zdaniem - prowadzenie przez Rosjan "działań pomocniczych w obwodach charkowskim, dniepropietrowskim i zaporoskim". - Jednak próba zdobycia Odessy, moim zdaniem, znacznie przekracza obecne możliwości rosyjskich sił zbrojnych, biorąc pod uwagę zakrojone na szeroką skalę działania Ukrainy mające na celu stworzenie głębokiej obrony na południu i wschodzie - tłumaczył.

