Pożar krzyża w Warszawie. Pojawiają się pierwsze hipotezy

aktualizacja: Polska

Przyczyną pożaru krzyża przed jednym z warszawskich kościołów mogły być ustawione wokół znicze - poinformował reporter Polsat News. Proboszcz miejscowe parafii zapowiedział, że konstrukcja, pamiętająca pierwszą mszę Jana Pawła II w Polsce, zostanie odbudowana.

Spalona i przewrócona konstrukcja drewniano-metalowego krzyża przy kościele na warszawskim Mokotowie.
Polsat News
Spalony krzyż na warszawskim Mokotowie zostanie odbudowany

W Wielki Piątek przed kościołem pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ul. Rzymowskiego na warszawskim Mokotowie doszło do zapalenia krzyża. Kilkadziesiąt zgłoszeń o pożarze zaczęło docierać do stołecznej straży pożarnej około godziny 15. 

 

- Na miejscu działa pięć zastępów straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych - informował Interię Łukasz Zagdański z KM PSP w Warszawie. 

 

Krzyż wykonany był z drewniany, z zewnątrz i wewnątrz obity blachą o wysokości ok. 25 metrów. Podczas konferencji prasowej strażaków po godz. 17 okazało się, że konstrukcja utraciła swoją stateczność.

Pożar w Warszawie. Spłonął krzyż papieski

Pojawiają się pierwsze hipotezy na temat przyczyn pożaru. Jak relacjonuje reporter Polsat News, służby nie wykluczają celowego podpalenia. Wokół krzyża ustawionych było wiele zapalonych zniczy, które również mogły wywołać pożar. 

 

Po jakimś czasie do hipotez odniosła się policja. - Z ustaleń, które obecnie mamy, wynika, że do pożaru mogło dojść wskutek palących się pod krzyżem zniczy - poinformował asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. Podkreślił, że na ten moment policja wyklucza udział osób trzecich.

 

WIDEO: Co spowodowało pożar krzyża?

 

 

Dzień wcześniej obchodzona była 21. rocznica śmierci Jana Pawła II. Spalony krzyż pochodzi z pierwszej mszy papieża w Polsce, odprawionej 2 czerwca 1979 roku na placu Marszalka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wygłosił on wówczas słynne słowa: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi".

 

W sobotę rano metalowa konstrukcja krzyża była już rozebrana.

Wielki Piątek. W Warszawie spłonął krzyż

Do pożaru w piątek odniosła się Archidiecezja Warszawska. "Pożar został zauważony o godz. 15.25 przez jednego z wiernych. Straż pożarna przyjechała w ciągu około 8 minut. Akcja gaśnicza przebiegła szybko i profesjonalnie" - poinformowano. 

 

- Metalowa konstrukcja krzyża nie uległa zniszczeniu. Krzyż zostanie odbudowany - podkreślił proboszcz parafii, ks. kan. Andrzej Krzesiński.

 

Zapewniono, że pożar nie wpłynie na porządek nabożeństw Triduum Paschalnego w parafii Św. Maksymiliana Kolbego.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

an / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KRZYŻPOLSKAWARSZAWAWIELKI PIATEK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 