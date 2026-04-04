Pożar krzyża w Warszawie. Pojawiają się pierwsze hipotezy

W Wielki Piątek przed kościołem pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ul. Rzymowskiego na warszawskim Mokotowie doszło do zapalenia krzyża. Kilkadziesiąt zgłoszeń o pożarze zaczęło docierać do stołecznej straży pożarnej około godziny 15.

- Na miejscu działa pięć zastępów straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych - informował Interię Łukasz Zagdański z KM PSP w Warszawie.

Krzyż wykonany był z drewniany, z zewnątrz i wewnątrz obity blachą o wysokości ok. 25 metrów. Podczas konferencji prasowej strażaków po godz. 17 okazało się, że konstrukcja utraciła swoją stateczność.

Pojawiają się pierwsze hipotezy na temat przyczyn pożaru. Jak relacjonuje reporter Polsat News, służby nie wykluczają celowego podpalenia. Wokół krzyża ustawionych było wiele zapalonych zniczy, które również mogły wywołać pożar.

Po jakimś czasie do hipotez odniosła się policja. - Z ustaleń, które obecnie mamy, wynika, że do pożaru mogło dojść wskutek palących się pod krzyżem zniczy - poinformował asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. Podkreślił, że na ten moment policja wyklucza udział osób trzecich.

WIDEO: Co spowodowało pożar krzyża?

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Dzień wcześniej obchodzona była 21. rocznica śmierci Jana Pawła II. Spalony krzyż pochodzi z pierwszej mszy papieża w Polsce, odprawionej 2 czerwca 1979 roku na placu Marszalka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wygłosił on wówczas słynne słowa: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi".

W sobotę rano metalowa konstrukcja krzyża była już rozebrana.

Do pożaru w piątek odniosła się Archidiecezja Warszawska. "Pożar został zauważony o godz. 15.25 przez jednego z wiernych. Straż pożarna przyjechała w ciągu około 8 minut. Akcja gaśnicza przebiegła szybko i profesjonalnie" - poinformowano.

- Metalowa konstrukcja krzyża nie uległa zniszczeniu. Krzyż zostanie odbudowany - podkreślił proboszcz parafii, ks. kan. Andrzej Krzesiński.

Zapewniono, że pożar nie wpłynie na porządek nabożeństw Triduum Paschalnego w parafii Św. Maksymiliana Kolbego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Co z wartościami? "Ewangelia powinna jakoś wpływać na politykę" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an / polsatnews.pl