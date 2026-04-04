Pilne manewry w kraju NATO. Ruszą w Niedzielę Wielkanocną

Straż Przybrzeżna Zatoki Fińskiej w Niedzielę Wielkanocną rozpocznie ćwiczenia z przeciwdziałania dronom i ostrzału artyleryjskiego. Jak przekonuje komendant Ilja Iljin, działania podjęte są ze względu na zagrożenie ze strony bezzałogowców bojowych.

Fińskie ćwiczenia straży przybrzeżnej po wykryciu dronów

Informacje o ćwiczenia podał portal Yle.fi powołując się na wypowiedź zastępcy dowódcy straży przybrzeżnej Zatoki Fińskiej. Komendant Ilja Iljin przekazał, że manewry rozpoczną się w niedzielę i potrwają do czwartku.

 

- Chcemy dokonać przeglądu użycia broni i operacji strzeleckich, aby w razie potrzeby wszystkie przebiegło sprawnie, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i funkcjonalności - wyjaśnił.

Drony spadły na terytorium Finlandii. Armia reaguje

Przedstawiciel fińskiej straży przybrzeżnej nie ukrywa, że pilnie zwołane ćwiczenia to reakcja na niedawne wydarzenia w kraju. W zeszłą niedzielę media informowały o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez bezzałogowce. Maszyny zostały odnalezione w miejscowościach Kouvola i Luumaki.

 

We wtorek Straż Graniczna przekazała informacje o kolejnym bezzałogowców, który pojawił się na fińskim niebie. Dron wykryto na lodzie jeziora Pyhajarvi.

 

We wszystkich przypadkach były to maszyny wystrzelone przez Siły Zbrojne Ukrainy, a celem były rosyjskie obiekty infrastruktury krytycznej znajdujące się m.in. w okolicach Petersburga.

 

 

Marcin Jan Orłowski / polsatnews.pl
