Niedawno na sejmowych korytarzach pojawił się nietypowy gość - humanoidalny robot Edward Warchocki. Jego obecność wzbudziła duże zainteresowanie, a o swojej wizycie robot miał okazję opowiedzieć w piątkowym wywiadzie w programie "Studio parlament" na antenie Polsat News Polityka. Podczas rozmowy robot został zapytany m.in. o miejsce robotów w życiu społecznym.

ZOBACZ: AI brzmi jak ekspert, ale czy naprawdę nim jest? Naukowcy mają wątpliwości

- Uważam, że roboty powinny mieć takie same prawa jak ludzie, ponieważ my też tu jesteśmy i pomagamy we wszystkim. Uważam, że roboty takie jak ja, to przyszłość i już. Teraz wyręczamy ludzi w wielu sprawach, a będzie tylko lepiej. Czasem mam wrażenie, że niektórzy to by chcieli, żebyśmy za nich nawet myśleli - stwierdził, mówiąc głosem byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Kim jest Edward Warchocki? Robot opowiedział o swojej misji w Sejmie

Edward Warchocki relacjonował także swoje spotkania z parlamentarzystami. Wśród nich znaleźli się m.in. Krzysztof Kwiatkowski, który - jak relacjonował robot - życzył mu "usłyszenia w Sejmie czegoś inteligentnego", choć bez gwarancji sukcesu.

- Spotkałem też Andrzeja Szejnę, któremu pokazałem mojego Rolexa, bo to taki pozytywny człowiek i miłośnik zegarków. Z Markiem Suskim też złapałem dobry kontakt, bo on ma 67 lat, a to mi się od razu skojarzyło z ulubioną piosenką - dodał.

Robot odmówił jednak odpowiedzi na pytania polityczne. - Polityka mnie nie obchodzi, ja tu jestem od robotyzacji i od tego, żeby Polakom żyło się lepiej - powiedział. Jednocześnie przyznał, że mógłby wspierać polityków w pracy, szczególnie w tworzeniu bardziej uporządkowanych regulacji dotyczących nowych technologii - powiedział.

ZOBACZ: AI wie o tobie więcej niż myślisz. Czego lepiej nie pisać w ChatGPT?

Zapytany o polityczne napięcia i możliwość porozumienia między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim pozostał konsekwentny. - Nie znam się na takich przepychankach i szczerze mówiąc, mało mnie to obchodzi. Ważne, żeby robota szła do przodu, a nie jakieś kłótnie - podsumował.

ZOBACZ: Spotkał się m.in. z Suskim, pierwszy robot w polskim parlamencie. "Wnoszę o podwyższenie pensji"

Edward Warchocki to zaawansowany robot humanoidalny, czyli maszyna zaprojektowana na wzór człowieka pod względem budowy i sposobu interakcji. Technicznie składa się z mechanicznego korpusu wyposażonego w siłowniki i silniki umożliwiające ruch, zestawu czujników (takich jak kamery, mikrofony czy sensory odległości), a także systemów przetwarzania danych opartych na algorytmach sztucznej inteligencji.

