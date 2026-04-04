- Drzwi są wciąż zamknięte, cisza jest niemal absolutna, przerywana może odległym odgłosem wojny. A jednak właśnie tutaj, w tym miejscu, Słowo Boże rozbrzmiewa mocniej niż jakakolwiek cisza - mówił podczas uroczystości Mszy Wigilii Paschalnej prowadzący ją kardynał Pierbattista Pizzaballa.

Jerozolima. Msza Wigilii Paschalnej za zamkniętymi drzwiami

Duchowny kilkukrotnie nawiązywał do kwestii prowadzonej na Bliskim Wschodzie wojny. - W tej chwili wydaje się, że nie ma nikogo, kto mógłby odsunąć kamienie grobów, które cierpienie tej wojny wciąż na nowo drąży. Właśnie dlatego z jeszcze większą pilnością słuchamy pytania, które kobiety nosiły w sercu: Kto nam odsunie kamień?"- mówił dalej kard. Pizzaballa.

To pytanie, jak powiedział kardynał, "jest i dzisiaj krzykiem, który wznosi się z naszych domów, ponieważ wokół nas kamienie zostały znów postawione". Jego zdaniem "to pytanie każdej nadziei, gdy wydaje się, że nic już nie da się zrobić".

- Dziś to pytanie wznosi się z całej Ziemi Świętej i z każdego miejsca świata naznaczonego przemocą. A odpowiedzią nie jest puste ogłoszenie, lecz wydarzenie: kamień został odsunięty. Nie naszą siłą, lecz mocą miłości Boga, która jest silniejsza niż śmierć - mówił duchowny.

Msza Wigilii Paschalnej w Jerozolimie. Przesłanie kard. Pizzaballi

Jak wskazywał kardynał podczas mszy, "dziś jesteśmy tutaj: przy grobie, który został otwarty raz na zawsze". - Nie dlatego, że potrafiliśmy usunąć kamień własnymi siłami, lecz dlatego, że Ktoś uczynił to przed nami, nie czekając, aż będziemy gotowi, nie pytając, czy mamy wystarczającą wiarę - kontynuował.

- Kamień został odsunięty, gdy było jeszcze ciemno, gdy nikt jeszcze nie wierzył, że to możliwe. I to jest pierwsze orędzie paschalne, tu i teraz: Bóg nie czeka, aż nasze wojny się skończą, by zacząć wskrzeszać życie. Zaczyna w ciemności. Zaczyna w ciszy. Zaczyna w zamkniętym jeszcze grobie – głosił kard. Pizzaballa.

Kazanie zakończył przesłaniem, aby "nie zatrzymywać się przed kamieniami świata, lecz stawać się - na ile możemy - 'żywymi kamieniami', znakami pojednania, budowniczymi nadziei, świadkami życia, którego śmierć nie jest już w stanie zamknąć".

mar / mjo / polsatnews.pl / Vatican News