Możesz odzyskać pieniądze po zmarłym. Tysiące złotych czekają w ZUS

Subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych mają osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r., a także osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., lecz przed 1 stycznia 1969 r., które przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego. Trafia na nie część składki emerytalnej: 7,3 proc. podstawy wymiaru albo 4,38 proc., jeśli część składki przekazywana jest do OFE. Zgromadzone tam środki mogą podlegać dziedziczeniu.

Kapitał podlega waloryzowaniu, to oznacza, że z czasem może urosnąć do sporych kwot. Jak podaje Onet, średnio na subkontach zmarłych ubezpieczonych jest dziś 29 tys. zł.

Jak dziedziczy się środki z subkonta?

Jak wyjaśnia ZUS, w momencie śmierci ubezpieczonego, który pozostawał w związku małżeńskim, współmałżonek otrzyma na swoje subkonto i rachunek w OFE połowę zgromadzonego kapitału, o ile obowiązywała między nimi wspólność majątkowa. Nie jest to wypłata gotówkowa.

Pozostała część środków trafia:

do osób wskazanych przez zmarłego

albo - jeśli ich nie wskazano - do spadkobierców

ZOBACZ: ZUS odmawia renty. Wiemy, ile wniosków odrzucają urzędnicy

Jeżeli zmarły nie miał małżonka, całość środków podlega dziedziczeniu.

Środki z subkonta ZUS podlegają dziedziczeniu i waloryzacji

ZUS czy OFE? To decyduje, gdzie zaczynasz

W sytuacji gdy zmarły należał do OFE, procedura zdobycia pieniędzy wymaga kontaktu z funduszem i złożenia wniosku. Wtedy kwota zostaje podzielona zgodnie z wolą nieżyjącego. Później z OFE płynie do ZUS informacja dotycząca dyspozycji finansowej.

Po takim zawiadomieniu Zakład w podobny sposób dzieli "swoją" część składek.

ZUS sam nie wypłaci pieniędzy. Trzeba złożyć wniosek

Należy zaznaczyć, że ZUS nie wypłaca środków automatycznie. Konieczne jest złożenie wniosku (formularz USS). Jeśli zmarły wskazał osoby uprawnione, ZUS może je poinformować o możliwości uzyskania pieniędzy (ale samo pismo nie oznacza uzyskania od razu wypłaty).

Urzędnicy przypominają, że dokument UWU, w którym wskazuje się uposażonych, może ulegać zmianie, a jako beneficjenta wyznaczyć można każdą osobę fizyczną. Nie musi to być członek rodziny, ale też np. partner lub przyjaciel. Nie ma czasowego ograniczenia, aby zwrócić się o przekazanie kapitału.

Wypłata gwarantowana. Kiedy i dla kogo?

Warto pamiętać także o istnieniu wypłaty gwarantowanej. To świadczenie, które można otrzymać po dawnym posiadaczu rachunku tylko raz.

Jak tłumaczy regionalna rzeczniczka ZUS - Krystyna Michałek:

"Jeśli zmarły miał subkonto w ZUS i nabył prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia 'męskiego' wieku emerytalnego (65 lat) albo do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku miał ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej, to mógł za życia wskazać imiennie jedną lub kilka osób jako osoby uposażone, na rzecz których wypłacone będzie po jego śmierci jednorazowe świadczenie pieniężne".

ZOBACZ: Emerytury do ponownego przeliczenia. Sprawdź, czy możesz dostać więcej

Nie wskazując nikogo, senior umożliwia pozyskanie pieniędzy współmałżonkowi (o ile byli we wspólności majątkowej) lub ich wejście w skład masy spadkowej.

Istotnym warunkiem jest również, to że "wypłatę gwarantowaną można otrzymać tylko w okresie trzech lat od momentu wypłaty pierwszej emerytury docelowej. Po 3 latach pobierania emerytury wypłata gwarantowana nie będzie już wypłacana" - wyjaśnia rzeczniczka ZUS.

