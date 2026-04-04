Pół Polski w alertach. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem i przymrozkami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem (w porywach do do 75 km/h), które obowiązują na terenie województw zachodniopomorskiego (powiaty: kołobrzeski, koszaliński i sławieński) oraz pomorskiego (powiaty: słupski, lęborski, wejherowski, i pucki). Alerty te będą obowiązywać do soboty, do godz. 19.

Natomiast w północno-wschodniej części Polski od soboty, od godz. 21 do niedzieli do godz. 7 będą obowiązywały ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami. Wydano je dla całych województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. W województwie zachodniopomorskim alerty obowiązują na terenie powiatu szczecińskiego. W przypadku Wielkopolski chodzi o powiaty pilski, chodzieski, wągrowiecki, gnieźnieński, koniński, słupecki, kolski i złotowski.

Ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami obowiązują także na terenie niektórych powiatów w województwie łódzkim, mazowieckim i lubelskim. IMGW prognozuje na tych terenach spadek temperatury powietrza lokalnie do około minus 1 st. Celsjusza, a przy gruncie do minus 3 st. Celsjusza.

Pogoda nas nie rozpieszcza. IMGW ostrzega przed przymrozkami i silnym wiatrem

Na południowym krańcu woj. małopolskiego do poniedziałku, 6 kwietnia do godz. 18 obowiązuje również ostrzeżenie I stopnia przed roztopami.

Prognozuje się na tym terenie wzrost temperatury powietrza, która spowoduje odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 2 st. C do 4 st. C, temperatura maksymalna zarówno w sobotę jak i niedzielę - od 11 st. C do 15 st. C, a w poniedziałek termometry pokażą około 9 st. C. Prognozuje się również do 5 mm sumy opadów deszczu oraz wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, tylko w poniedziałek do 30 km/h i wtedy w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

