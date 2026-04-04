Budowlę, którą jeszcze w niewielkim stopniu widać ponad powierzchnią ziemi, ma w przyszłości charakteryzować wysoka wieża, wznosząca się nad bryłą mającą przypominać biblijną arkę.

- Na wieży z zewnątrz i wewnątrz zrobimy ściany wspinaczkowe - zapowiedział ks. Peter Kovacz. - Gdy o tym mówiłem i pokazywałem plany, nikt nie miał mi tego za złe. Zaakceptowano także ideę zielonego, ekologicznego dachu, na którym umieszczona ma być bateria fotowoltaiczna - dodał.

Technologia 3D, która także czyni tę budowę wyjątkową, początkowo miała być wykorzystana jedynie przy wznoszeniu wieży. Plany sporządzano kilka lat temu, a ponieważ ta technologia bardzo się rozwinęła, może się okazać, że "wydrukowany" zostanie cały gmach świątyni.

- Za dwa, trzy tygodnie zostanie zbudowana próbna ściana tego kościoła w kształcie gotyckiego łuku. Na nim zostanie przetestowana technologia. Sprawdzimy, czy są błędy, a następnie zdecydujemy, czy rzeczywiście możliwe jest stworzenie tak dużej konstrukcji przy użyciu technologii 3D - powiedział proboszcz, podkreślając, że tym samym gmach stałby się pierwszym tak dużym obiektem stworzonym na drukarce 3D.

Duchowny zwrócił też uwagę na finansowanie inwestycji. - Właściwie cała budowa jest finansowana wyłącznie z darowizn, nie tylko finansowych, bo otrzymaliśmy też działki, które zagospodarowujemy, a następnie sprzedajemy niżej niż cena rynkowa. I właśnie z tych środków budujemy. Ciekawostką jest również to, że budowa nie jest realizowana bezpośrednio przez parafię, ale została ta rola powierzona specjalnie powołanej fundacji, a zatem kościół w pewnym sensie będzie należał do siebie samego - powiedział ks. Kovacz i uzupełnił, że w zarządzie fundacji są parafianie, którzy dbają o doprowadzenie budowy do końca, co ma nastąpić w 2028 r.

Neratovice powstały w latach 50. minionego wieku. Miasto stworzono dla robotników w zakładach chemicznych, które tu także powstały. Było nowoczesne i zgodnie z przyjętymi wówczas założeniami nigdy nie miało mieć kościoła.

- Wówczas mówiono, że to będzie pierwsze miasto bez kościoła, bo przecież nowoczesny człowiek kościoła nie potrzebuje. Marzenia jednak były i dziś się spełniają - powiedział Kovacz, który na żądanie przełożonych został budowniczym. - Tak naprawdę to ja przed seminarium skończyłem studia budowlane, dopiero później teologię - przyznał.

To zawodowe doświadczenie duchowny wykorzystuje na niecodziennym w Czechach placu budowy, gdzie powstaje Kościół Najświętszej Trójcy oraz centrum duszpastersko-społeczne im. kardynała Josefa Berana. Niecodziennym, bo innego podobnego w tej części Czech po prostu nie ma.

- Cóż, obecnie w diecezji praskiej buduje się tylko ten jeden kościół. Podobno rozważa się jeszcze budowę kościoła w dzielnicy Czarny Most na obrzeżach Pragi, mówi się także o rozbudowie innego, istniejącego już kościoła. My jesteśmy jedynym kościołem, który powstaje w diecezji - powiedział proboszcz.

