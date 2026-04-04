Wracali z kościoła. Samochód wjechał w grupę ludzi

Polska

Pijany kierowca bez uprawnień najpierw uderzył w inny pojazd, a następnie wjechał w grupę osób znajdujących się na przystanku autobusowym - potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Bogusław Rosa z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Jak przekazał policjant, życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo.

Dwie fotografie przedstawiające skutki wypadku drogowego. Lewa fotografia pokazuje karetkę pogotowia i wóz strażacki stojące na drodze nocą, z widocznymi ratownikami. Prawa fotografia ukazuje uszkodzony samochód osobowy z otwartą maską, stojący na poboczu drogi nocą, z widocznymi światłami pojazdów uprzywilejowanych w tle.
OSP Rajcza/Facebook
Wypadek w Ujsołach. Pijany kierowca bez uprawnień wjechał w przystanek autobusowy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątkowy wieczór w miejscowości Ujsoły w powiecie żywieckim (woj. śląskie).

 

Jak przekazał w rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Bogusław Rosa z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, 22-letni kierowca forda, znajdując się pod wpływem alkoholu i nie posiadając uprawnień do kierowania, "z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn" zjechał na przeciwległy pas ruchu uderzył w busa.

 

Następnie pojazd wjechał w przystanek autobusowy, na którym przebywali piesi. Mł. asp. Rosa poinformował, że w wyniku tego zdarzenia rannych zostało łącznie pięć osób. Choć mundurowy nie mógł udzielić szczegółowych informacji na temat ich stanu zdrowia, to przekazał, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

 

Wiadomo, że wśród rannych jest 13-letnie dziecko. Poszkodowani wracali z kościoła po nabożeństwie Wielkiego Piątku. Szczegółowe okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane.

 

Alicja Krause / polsatnews.pl
JAZDA BEZ UPRAWNIEŃPIJANI KIEROWCYPOLICJAPOLSKAPOWIAT ŻYWIECKIŚLĄSKIEUJSOŁYWYPADEK

