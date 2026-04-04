Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątkowy wieczór w miejscowości Ujsoły w powiecie żywieckim (woj. śląskie).

Jak przekazał w rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Bogusław Rosa z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, 22-letni kierowca forda, znajdując się pod wpływem alkoholu i nie posiadając uprawnień do kierowania, "z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn" zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w busa.

Chwile grozy na Śląsku. Pijany kierowca bez uprawnień wjechał w grupę pieszych

Następnie pojazd wjechał w przystanek autobusowy, na którym przebywali piesi. Mł. asp. Rosa poinformował, że w wyniku tego zdarzenia rannych zostało łącznie pięć osób. Choć mundurowy nie mógł udzielić szczegółowych informacji na temat ich stanu zdrowia, to przekazał, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wiadomo, że wśród rannych jest 13-letnie dziecko. Poszkodowani wracali z kościoła po nabożeństwie Wielkiego Piątku. Szczegółowe okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane.

