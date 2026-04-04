"Pamiętacie, jak dałem Iranowi dziesięć dni na ZAWARCIE POROZUMIENIA albo OTWARCIE CIEŚNINY ORMUZ? Czas ucieka – 48 godzin, zanim zapanuje tam piekło. BOGU niech będzie chwała! Prezydent DONALD J. TRUMP" - napisał w sobotę Trump w swoim serwisie Truth Social.

Blokada cieśniny Ormuz. Donald Trump grozi Iranowi

26 marca Trump ogłosił, że odracza o 10 dni ataki na irańskie elektrownie, do poniedziałku 6 kwietnia, do godziny 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w nocy 7 kwietnia w Polsce).

Prezydent groził już wcześniej eskalacją ataków na Iran, jeśli ten nie otworzy ponownie cieśniny Ormuz, ale wycofywał się, przekonując, że Teheran jest otwarty na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu - podkreślił "Wall Street Journal". Teheran w piątek odrzucił ofertę Waszyngtonu w sprawie porozumienia.

ZOBACZ: Orędzie Donalda Trumpa. "Cofniemy Iran do epoki kamienia"

W piątek Trump, pytany przez stację NBC News o strącenie nad Iranem amerykańskiego myśliwca F-15, odpowiedział, że to nie wpłynie na negocjacje z tym krajem.

Pilota maszyny uratowały amerykańskie siły specjalne, drugi członek załogi jest nadal poszukiwany. W rozmowie z portalem Independent Trump odparł, że nie jest gotowy ujawnić, jaka będzie reakcja USA, jeśli poszukiwanemu oficerowi stanie się krzywda.

Negocjacje Iran-USA. "WSJ": Iran odrzuca żądania USA

"Kolejna runda starań, podejmowanych przez kraje regionu, na czele z Pakistanem, by doprowadzić do rozejmu między USA i Iranem znalazła się w impasie" - ocenił w piątek "Wall Street Journal", powołując się na mediatorów.

Jak przekazał dziennik, Iran oficjalnie oświadczył mediatorom, że nie chce spotykać się z przedstawicielami USA w Islamabadzie w najbliższych dniach, a żądania USA uznał za niemożliwe do przyjęcia.

ZOBACZ: Przełom w sprawie Iranu? Media: Trump gotowy zakończyć wojnę

Reuters, cytując agencję Fars, poinformował, że Teheran miał odrzucić propozycję 48-godzinnego zawieszenia broni, którą złożył Waszyngton. Oferta miała zostać złożona stronie irańskiej za pośrednictwem innego państwa. Nie wskazano, o którym kraju mowa.

Do tej pory administracja prezydenta USA nie skomentowała tych doniesień. Wcześniej w tym tygodniu Donald Trump powiadomił, że Iran poprosił o zawieszenie broni. Teheran zaprzeczył tym informacjom. Według źródeł Trump zasygnalizował, że jest gotowy na rozejm, jeśli Iran odblokuje cieśninę Ormuz.

