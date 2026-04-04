Jak ustalił reporter Polsat News Tomasz Sajewicz, premier Donald Tusk za tydzień odbędzie wizytę w Korei Południowej. W Seulu z szefem polskiego rządu spotka się prezydent kraju, Lee Jae-myung.

Południowokoreański pałac prezydencki przekazał, iż wizyta odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia. Zgodnie z informacjami Sajewicza na miejscu Tusk ma rozmawiać z południowokoreańskim prezydentem o rozszerzeniu współpracy zbrojeniowej, m.in. realizacji kontraktu na dostawy uzbrojenia do Polski przez koncern Hyundai Rotem.

Dodatkowo Koreańczycy mają poruszyć wątek współpracy w zakresie energetyki jądrowej.

Donald Tusk uda się do Azji. Ma odwiedzić dwa kraje

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarło Polskie Radio, wynika, iż Tusk złoży również wizytę w Japonii. Rozmowy mają skoncentrować się wokół energetyki i współpracy zbrojeniowej.

Wizyta polskiego premiera u dwóch kluczowych sojuszników USA w Azji była planowana na długo przed rozpoczęciem amerykańsko-izraelskich ataków na Iran. Z uwagi na trwający kryzys na rynku energetycznym, który został wywołany konfliktem, poruszony zostanie też temat współpracy w zakresie paliw.

Korea Południowa jest krajem, który wprowadził znaczne ograniczenia eksportu paliw. W tym samym czasie Japonia nadal pomaga w tym zakresie biedniejszym państwom regionu.

Wojna w Iranie wywołała globalne niepokoje. Wzrosły ceny paliw i usług

Wojna w Iranie rozpoczęła się 28 lutego. Wówczas kraj ten został zaatakowany przez siły Stanów Zjednoczonych i Izraela. Reżim w Teheranie niemal natychmiast przeprowadził ataki odwetowe i zdecydował się na zablokowanie cieśniny Ormuz, przez którą zazwyczaj przepływało 20 proc. światowej ropy naftowej i 20 proc. skroplonego gazu ziemnego.

Zamknięcie cieśniny odbiło się na wielu krajach i doprowadziło do globalnego kryzysu na rynku paliwowym oraz wzrostu cen. W odpowiedzi na ten problem polski rząd przyjął program CPN (Ceny Paliw Niżej), który wprowadził maksymalne ceny detaliczne benzyny i diesla.

W piątek minister energii ogłosił, jakie maksymalne ceny paliw będą obowiązywać od soboty do wtorku włącznie, czyli w okresie Wielkanocy. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 - 6,82 zł, a oleju napędowego - 7,87 zł.

