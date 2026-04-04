Kwestię krwiodawstwa reguluje ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (art. 9 ust. 1). Od 1 maja 2026 roku zaczną obowiązywać przepisy, które doprecyzowują m.in. kwestię zwolnień z pracy.

Dotychczasowa praktyka była jednoznaczna: dzień zgłoszenia się do oddania krwi oznaczał automatyczne zwolnienie z pracy, niezależnie od tego, czy ostatecznie doszło do pobrania krwi lub jej składników. Nowe regulacje wprowadzają rozróżnienie między samym zgłoszeniem się do punktu a faktycznym oddaniem krwi.

Na co może liczyć honorowy dawca krwi w Polsce?

Zgodnie z ustawą honorowemu dawcy krwi przysługuje:

zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew i w dniu następnym, a także na czas okresowego badania lekarskiego

zwrot utraconego zarobku

zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi

posiłek regeneracyjny

Pierwszy punkt zrodził potrzebę doprecyzowania jego interpretacji. Zmiana ma zapobiegać sytuacjom, w których ktoś zgłasza się do centrum krwiodawstwa, wiedząc, że nie zostanie zakwalifikowany (np. z powodu trwającej infekcji lub nieprawidłowych parametrów krwi), a mimo to liczy na uzyskanie zwolnienia z pracy na cały dzień.

Nie oddasz krwi? Zmienią się zasady zwolnienia

Zmiana przepisów dotknie osoby, które zgłoszą się do oddania krwi, ale ostatecznie nie przejdą zakwalifikowania. Może to wynikać m.in. z:

infekcji lub podwyższonej temperatury

zbyt niskiego poziomu hemoglobiny

niedawnych zabiegów medycznych

przeciwwskazań czasowych (np. po szczepieniach lub podróżach)

W takich przypadkach pracownik nie otrzyma już automatycznie całego dnia wolnego. Przysługiwać ma jedynie usprawiedliwiona nieobecność na czas pobytu w centrum krwiodawstwa oraz dojazdu i powrotu do pracy.

Pracownik może stracić prawo do zwolnienia

Zmiany obejmują także sytuacje, w których nieobecność w pracy nie zostanie uznana za usprawiedliwioną. PIP (m.in. oddział w Łodzi) przypomina, że chodzi o przypadki, gdy to sam dawca doprowadza do tego, że nie może oddać krwi.

Może się tak zdarzyć m.in. wtedy, gdy zgłasza się do punktu po spożyciu alkoholu, czy też nie przestrzega podstawowych zasad wymaganych przed oddaniem krwi.

W takich okolicznościach pracodawca nie ma obowiązku uznania nieobecności za usprawiedliwioną (to może wiązać się z ewentualnym potrąceniem wynagrodzenia).

Honorowi dawcy krwi zgłaszają obawy

Honorowi dawcy krwi już teraz wskazują na możliwe konsekwencje tych zmian. Na facebookowej grupie "Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach" jeden z członków napisał: "przyjeżdżam na 9. Po ok dwóch godzinach lekarz informuje, że mam za mało płytek lub za niską hemoglobinę. Decyzja. Nie mogę oddać. Chciałem pomóc a pracodawca na podstawie zaświadczenia potrąca mi z pensji połowę dniówki.(1h dojazd + 2h pobyt w RCKiK + 1h powrót). Zachęcające dla przyszłych krwiodawców".

A co z osobami, które zakwalifikują się do oddania krwi?

Dla osób, które przejdą kwalifikacje i oddadzą krew, sytuacja pozostaje bez zmian. Nadal przysługuje im pełne zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym. Uszczelnienie przepisów powoduje więc wyraźne rozdzielenie dwóch grup dawców:

osoby, które faktycznie oddają krew - zachowują dotychczasowe przywileje

osoby zdyskwalifikowane - tracą prawo do całodziennego zwolnienia

Polsat News Od 1 maja 2026 roku zmienią się zasady dotyczące zwolnień od pracy dla honorowych dawców krwi.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Więcej niż cukier. Energetyczne złoto ukryte w burakach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl