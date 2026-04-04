Aktywiści apelują o wegańską Wielkanoc. Wskazują konkretne przykłady z Biblii

Członkowie organizacji PETA zamieścili na stronie internetowej organizacji komunikat, w którym zawarto szereg argumentów przemawiających na rzecz rezygnacji z umieszczania produktów odzwierzęcych w wielkanocnym koszyku.

"Wybierając wegański posiłek na Wielkanoc i na kolejne dni, możemy oddać hołd głównemu przesłaniu Chrystusa: miłości" - czytamy w tekście "Chrześcijańskiego argumentu za wegańską Wielkanocą".

Co włożyć do koszyka na Wielkanoc? PETA apeluje: Produkty roślinne

Zdaniem pracowników PETA podczas prawdopodobnie najważniejszego dnia w kalendarzu chrześcijańskim, w którym wierni "upamiętniają zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i Jego dar życia wiecznego, jak na ironię - wielu z nas wybiera świętowanie porażki śmierci".

W swoim apelu członkowie organizacji wskazują wiele argumentów opartych na przesłaniu płynącym Biblii.

ZOBACZ: Do 20 stopni w Wielkanoc! Taka pogoda jednak nie wszędzie

Autorzy komunikatu powołują się między innymi na treść Ewangelii wg św. Jana, w której "Jezus nakazuje nam okazywać światu ofiarną miłość". Jako przykład podają także przypowieść o dobrym Samarytaninie, która "uczy, że nasze współczucie dla innych nie może być ograniczone przez postrzegane granice społeczne".

"W Księdze Rodzaju 1:29-30 widzimy, że Eden, Jego doskonałe stworzenie, był wegański. Śmierć i zabijanie weszły na świat dopiero wraz z grzechem" - piszą pracownicy PETA.

Wegański koszyk wielkanocny. Organizacja non-profit wskazuje przykłady z Biblii

Aktywiści wskazują również na konkretne wersety biblijne opisujące zwierzęta. Jak czytamy, "wiele z nich opisuje zwierzęta w niebie (Ks. Izajasza 11:6–9, Apokalipsa św. Jana 5:13, Apokalipsa św. Jana 19:11), ujawnia, że ​​zwierzęta mają dusze (Ks. Koheleta 3:18–21, Ewangelia wg św. Łukasza 3:6, List do Rzymian 8:19–21, Psalm 36:6) i mówi nam, że przymierze Boga jest z całym stworzeniem (Ks. Rodzaju 9:12–17, Psalm 50:10–11, Ks. Ozeasza 2:18) - piszą twórcy.

ZOBACZ: Odwieczny spór o majonez. Ekspertka zabrała głos

"Każdy, kto pragnie żyć zgodnie z doskonałym planem Boga i przykazaniami Jezusa, z łatwością może wybrać współczucie zamiast okrucieństwa w okresie Wielkanocy i przez cały rok" - apelują członkowie PETA.

Czym jest PETA?

Apelująca do chrześcijan PETA (Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt) jest międzynarodową organizacją non-profit, która powstała w 1980 r. Jak czytamy na stronie instytucji, tworzy ją ponad 10,4 miliona członków i sympatyków na całym świecie.

Działalność organizacji skupia się na walce o prawa zwierząt. "PETA koncentruje swoją uwagę na czterech obszarach, w których największa liczba zwierząt cierpi najbardziej intensywnie i najdłużej: w laboratoriach, przemyśle spożywczym, handlu odzieżą i branży rozrywkowej" - informuje instytucja.

Członkowie PETA walczą o osiągnięcie celów między innymi poprzez edukację, reportaże, badania, ratowanie zwierząt, wydarzenia specjalne, angażowanie celebrytów czy kampanie protestacyjne.

