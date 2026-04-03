Zginął bez śladu, odnalazł się w lesie. Cenny dokument sprzed wieków wraca do archiwum

Sprawa wyszła na jaw w środę, gdy na jednym z portali służących do identyfikacji zabytków pojawił się dokument opatrzony lakową pieczęcią miasta Landsberg - dawnej nazwy Gorzowa Wielkopolskiego. Na znalezisko natrafił lokalny kolekcjoner, którego zaniepokoiła historia pochodzenia dokumentu. Sprzedający twierdził bowiem, że został on znaleziony w lesie, na śmietniku.

Podejrzenia kolekcjonera wzbudziły również ślady charakterystyczne dla materiałów archiwalnych, w tym widoczne przeszycie. O sprawie poinformowano funkcjonariusza zajmującego się ochroną zabytków w Szczecinie.

Przepadł bez śladu, odnalazł się przypadkiem. Cenny dokument wraca do archiwum

Dokument dotyczył zatwierdzenia przez burmistrza i radę miasta dzierżawy dziedzicznej gruntów kościelnych i był datowany na 20 marca 1754 roku. Kluczowym tropem okazał się numer archiwalny widoczny w jego górnej części. Po sprawdzeniu zasobów archiwalnych obejmujących lata 1753-1859 potwierdzono, że dokument faktycznie zaginął ze zbiorów.

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim potwierdziło autentyczność znaleziska i złożyło oficjalne zawiadomienie. W wyniku działań operacyjnych policjanci ustalili osobę, w której posiadaniu znajdował się dokument.

ZOBACZ: Przez ponad 100 lat leżał w walizce. Drogocenny skarb Habsburgów odnaleziony

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego oraz koordynator Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie udali się do Świeradowa-Zdroju, gdzie zabezpieczyli zabytek. Znajdował się on u 31-letniej mieszkanki miasta. Jak wyjaśniła, dokument miał być odnaleziony w jednej z książek wyrzuconych podczas opróżniania mieszkania.

Odzyskany dokument zostanie przekazany do Komisariatu Policji nr I w Gorzowie Wielkopolskim, który prowadzi dalsze postępowanie w tej sprawie.

Cenny dokument z XVIII wieku odnaleziony przypadkiem wraca do archiwum

Odzyskany dokument z 1754 roku wraca do archiwum

Odnaleziony dokument z 1754 roku trafił do gorzowskiego archiwum

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni