Z BMW została miazga. Dramatyczny wypadek w Garczegorzu

Dwie osoby zostały ranne po wypadku w miejscowości Garczegorze (Warmińsko-Mazurskie). BMW, które wypadło z drogi, zostało niemal całkowicie zmiażdżone. - Kierowcę w stanie krytycznym do szpitala przetransportował śmigłowiec LPR - przekazała polsatnews.pl asp. sztab. Marta Szałkowska, rzeczniczka policji w Lęborku. 

Rozbite BMW po zderzeniu z drzewem, widoczna straż pożarna na miejscu zdarzenia.
KPP Lębork, KP PSP Lębork
Dwoje rannych, w tym kierowca w stanie krytycznym, w wypadku w Graczegorze w woj. warmińsko-mazurskim

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 14.00. Po przybyciu służb na miejsce konieczne było wydobycie 39-letniego kierowcy z BMW X6, które zostało niemal całkowicie zmiażdżone po zderzeniu z drzewem.

 

O dziewięć lat młodsza pasażerka o własnych siłach zdołała wydostać się z pojazdu i do czasu przyjazdu służb pozostawała pod opieką świadków zdarzenia. Później została przetransportowana do szpitala karetką z podejrzeniem urazów wewnętrznych.

 

- Ze wstępnych ustaleń skierowanych na miejsce zdarzenia policjantów wynika, że 39-latek najprawdopodobniej jechał za szybko i w pewnym momencie stracił panowanie nad autem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo - przekazała polsatnews.pl asp. sztab. Marta Szałkowska, rzecznik policji w Lęborku. 

Wypadek w Garczegorzu. 39-letni kierowca BMW w stanie krytycznym

Na miejscu wypadku pracowali śledczy wraz z technikiem kryminalistyki. BMW, którymi poruszali się uczestnicy wypadku, zostało w wyniku zderzenia drzewem zmiażdżone do tego stopnia, że zakleszczonego 39-letniego kierowcę za pomocą specjalistycznego sprzętu musieli wycinać z wraku strażacy. 

 

Kierowcy została pobrana krew, jednak nie ma jeszcze wyników badań próbek pod kątem obecności alkoholu i środków odurzających. Lęborska policja apeluje do kierowców o bezpieczną jazdą, zwłaszcza w okresie przedświątecznego zwiększonego ruchu.


"Przestrzegajmy ograniczeń prędkości, dostosowujmy jazdę do panujących na drodze warunków, zwalniajmy przed niebezpiecznymi zakrętami" - zaapelowali mundurowi.

 

Maciej Olanicki / wka / polsatnews.pl
