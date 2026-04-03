Wypadek z udziałem miejskiego autobusu. Osiem osób poszkodowanych

Zgłoszenie o zdarzeniu na skrzyżowaniu ul. Lisa-Kuli i al. Piłsudskiego policja otrzymała o godz. 16:27. Jak wskazuje w swoim wpisie burmistrz miasta Jacek Orych, wypadek miał miejsce w "newralgicznym punkcie" na mapie Marek.

- Kierujący osobowym bmw nie dostosował się do sygnalizacji świetlnej i wjechał na skrzyżowanie, gdzie uderzył w bok autobusu - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.

Marki. Wypadek z udziałem autobusu miejskiego, osiem osób rannych

W wyniku uderzenia, autobus przewrócił się na bok. - Osiem osób zostało poszkodowanych - przekazał mł. asp. Filipiak, dodając, że wszyscy przewiezieni zostali do szpitala.

Kierowca bmw nie doznał znaczących obrażeń. Zarówno on jak i kierujący autobusem zostali zbadani na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Obaj byli trzeźwi.

"Na miejscu pracują odpowiednie służby ratunkowe i porządkowe" - poinformował Jacek Orych.

Komunikat w sprawie wypadku zabrała również stołeczna policja. "Droga wojewódzka 629 w kierunku Warszawy jest zablokowana. Policjanci na miejscu kierują ruchem i wskazują objazd w ulicę Słoneczną" - pinformowano. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Znaczne utrudnienia na drodze w miejscowości pod Warszawą. Burmistrz wydał apel

Na zdjęciu opublikowanym przez burmistrza Marek zobaczyć można autobus leżący na boku. Tuż obok niego znajduje się auto osobowe ze zniszczoną maską. Na miejscu jest co najmniej pięć karetek pogotowia oraz kilka wozów strażackich.

W związku z obecnością służb, Jacek Orych zaapelował do kierowców o omijanie tego odcinka drogi. "Pomoże to w sprawnym prowadzeniu akcji ratunkowej oraz pozwoli uniknąć stania w korkach" - napisał na Facebooku.

