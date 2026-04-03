- Podczas skręcania w prawo z al. Mickiewicza w ul. Kościuszki drugi, tylny wagon tramwaju linii "11" wypadł z szyn i następnie uderzył w jadący z naprzeciwka po drugim torze tramwaj linii "2" - powiedziała asp. Kamila Sowińska rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Ranne zostały dwie osoby, obie zostały przetransportowane do szpitala. Ich stan nie jest znany. Policja potwierdziła, że motorniczy tramwajów byli trzeźwi.

Łódź. Wykolejenie tramwaju w centrum miasta. Dwie osoby zostały ranne

Polsat News ustalił, że ranne osoby są w wieku 49 i 71 lat. W wypadku doznały urazów głowy i kręgosłupa.

- Mieliśmy wykolejenie tramwaju, które skutkowało uderzeniem w jadący z przeciwka tramwaj, który również uległ wykolejeniu. Staramy się jak najszybciej usunąć skutki tego wypadku - powiedział Polsat News Zbigniew Papierski, prezes MPK Łódź.

Przyczyny wypadku ustali specjalnie powołana w tym celu komisja, która po przetransportowaniu uszkodzonych wagonów do zajezdni zbada ich stan techniczny - przekazał prezes MPK. Utrudnienia w centrum Łodzi mogą potrwać do godz. 11.00.

Łódź. Utrudnienia w centrum, objazdy i transport zastępczy

Skrzyżowanie ul. Kościuszki z al. Mickiewicza to ścisłe Łodzi, przez co zablokowania torów tramwajowych w obie strony wywołało transportowy paraliż. Władze miasta nie tylko wprowadziły objazdy, ale zdecydowały o uruchomieniu zastępczego transportu autobusowego za tramwaje.

Jak podał urząd miasta, zmienione zostały trasy linii 2, 3, 6, 7, 8, 10 A/B, 11, 12, 14 i 18. Zastępcza komunikacja autobusowa kursuje od skrzyżowania ul. Kościuszki z al. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Legionów.

