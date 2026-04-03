Niezidentyfikowany dron w opolskim lesie. Policja szuka właściciela

W rozmowie z polsatnews.pl ppłk Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy Żandarmerii Wojskowej, potwierdził, że funkcjonariusze służby prowadzą działania w lesie na terenie powiatu strzeleckiego. Czynności wykonuje też prokurator z Prokuratury Rejonowej ds. Wojskowych we Wrocławiu.

Woj. opolskie. Dron znaleziony w lesie

- Znaleziony obiekt nie posiada cech bojowych - przekazała posatnews.pl kom. Agnieszka Żyłka, rzecznik prasowy KWP w Opolu.

Opolska policja zmieściła komunikat w tej sprawie w piątek po południu. "Dziś po godzinie 11.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich otrzymał zgłoszenie od mężczyzny, który podczas spaceru w kompleksie leśnym na terenie powiatu strzeleckiego znalazł bezzałogowy statek powietrzny (dron)" - czytamy.

Akcja służb. Wezwano kontrterrorystów

Jako pierwszy we wskazane miejsce udał się patrol policji. Później ściągnięto inne służby. Teren został zabezpieczony. "W działania zaangażowani są funkcjonariusze strzeleckiej Policji, policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, a także SPKP z Katowic, Państwowa Straż Pożarna ze Strzelec Opolskich oraz z Kędzierzyna-Koźla" - czytamy. Działają też przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej i prokuratury.

Kom. Agnieszka Żyłka przekazała, że obecność kontrterrorystów w takim przypadku jest standardową procedurą. Policjanci tej jednostki sprawdzili znalezisko pod kątem pirotechnicznym.

"Obecnie trwają działania mające na celu ustalenie pochodzenia oraz właściciela odnalezionego drona" - podano.

