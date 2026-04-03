Polska poderwała myśliwce. "W związku z aktywnością lotnictwa" Rosji

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - przekazało w mediach społecznościowych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - czytamy w zamieszczonym komunikacie.

 

Dowództwo Operacyjne RSZ podkreśliło, iż "zgodnie z obowiązującymi procedurami uruchomiono niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji".

Wojsko Polskie poderwało myśliwce. "Charakter prewencyjny"

Poderwane zostały dyżurne myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

 

DORSZ zaznacza, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę przestrzeni powietrznej, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

 

 

Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.

Rosja kontynuuje ataki na Ukrainę

Zmasowany ostrzał Ukrainy rozpoczął się po godz. 10 czasu lokalnego. Jak informują media, w przestrzeni powietrznej Ukrainy wykryto ponad 400 rosyjskich dronów. Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy pułkownik Jurij Ihnat poinformował, że w ataku użyto także bombowców strategicznych Tu-95 oraz Tu-160.

 

Siły Powietrzne Ukrainy informują, że drony zaobserwowano nad obwodami kirowogradzkim, winnickim, sumskim, czerkaskim, połtawskim, żytomierzskim i kijowskim, w którym działają systemy obrony przeciwlotniczej. 

 

Rosja prowadziła ostrzał także w nocy - największe uderzenia skierowane zostały w stronę Charkowa i Sum.

 

Kyiv Independent podaje, że w centrum Charkowa uderzyły trzy pociski balistyczne. W mieście Szostka (obwód sumski) w wyniki ataku zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne - informuje portal powołując się na lokalne władze.

 

Bartosz Przyborowski / wka / polsatnews.pl
