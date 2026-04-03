Polsatnews.pl przed tvn24.pl w kategorii "Informacje i Publicystyka"
Polsatnews.pl, według badania Mediapanel, wyprzedził w marcu tvn24.pl w kategorii "Informacje i Publicystyka". Z wynikiem 4 923 666 realnych użytkowników został liderem wśród portali kanałów informacyjnych i jednym z kluczowych źródeł informacji online w Polsce.
Tylko w marcu Polsatnews.pl opublikował blisko 2500 newsów. W ostatnich miesiącach serwis intensywnie rozwijał się technologicznie - system CMS przeszedł szereg istotnych zmian. Wdrożono m.in.: rozwiązania zwiększające dostępność treści dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno w artykułach, jak i materiałach wideo.
Polsatnews.pl przed tvn24.pl w "Informacjach i Publicystyce".
Marka Polsat News dynamicznie umacnia swoją pozycję również w mediach społecznościowych. Profil polsatnews.pl na Facebooku osiągnął 700 tysięcy obserwujących, potwierdzając rosnące zaufanie odbiorców.
Równolegle rozwijana jest obecność na Instagramie (ponad 88 tysięcy obserwujących), a także na platformach: X - blisko 310 tysięcy obserwujących oraz TikTok - ponad 65 tysięcy obserwujących i niemal 2 miliony polubień.
W serwisie Polsatnews.pl internauci znajdą najnowsze materiały z programu informacyjnego "Wydarzenia" oraz omówienia flagowych programów publicystycznych stacji, prowadzonych przez czołowych dziennikarzy Polsatu, na przykład: "Gość Wydarzeń", "Graffiti", "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii", "Najważniejsze pytania", "Polityczny WF z gościem", "Kalejdoskop Wydarzeń", "Punkt Widzenia Jankowskiego", "Punkt Widzenia Szubartowicza" czy "Debata Gozdyry".
Programy te są również dostępne w całości w serwisie. Publikowane są tam także materiały o bohaterach "Interwencji" czy "Państwa w Państwie".
