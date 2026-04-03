Pożar w Warszawie. Spłonął papieski krzyż

Kilkadziesiąt zgłoszeń o pożarze podczas liturgii w Wielki Piątek zaczęło docierać do stołecznej straży pożarnej około godziny 15. Do zdarzenia doszło przed kościołem pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ul. Rzymowskiego na warszawskim Mokotowie.

- Na miejscu działa pięć zastępów straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych - poinformował Interię Łukasz Zagdański z KM PSP w Warszawie.

Warszawa. Pożar papieskiego krzyża. Musi zostać częściowo rozebrany

To krzyż drewniany, z zewnątrz i wewnątrz obity blachą o wysokości ok. 25 metrów. Podczas konferencji prasowej strażaków po godz. 17 okazało się, że konstrukcja utraciła swoją stateczność, a więc będzie musiała zostać rozebrana.

ZOBACZ: Zmiany w obchodach Wielkiego Piątku. Papież wraca do dawnej tradycji

Działania prowadzone na miejscu mogą potrwać jeszcze od jednej do dwóch godzin. W tej chwili strażacy przy użyciu dźwigu zdejmują krzyż, by położyć go na ziemi.

Teren został zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. - Nie ma zagrożenia - zapewnił Zagdański. Przyczyny zdarzenia będzie ustalać policja.

Do pożaru odniosła się również Archidiecezja Warszawska. "Pożar został zauważony o godz. 15.25 przez jednego z wiernych. Straż pożarna przyjechała w ciągu około 8 minut. Akcja gaśnicza przebiegła szybko i profesjonalnie" - poinformowano.

- Metalowa konstrukcja krzyża nie uległa zniszczeniu. Krzyż zostanie odbudowany - zapewnił proboszcz parafii, ks. kan. Andrzej Krzesiński.

Zapewniono, że pożar nie wpłynie na porządek nabożeństw Triduum Paschalnego w parafii Św. Maksymiliana Kolbego.

W Wielki Piątek spłonął papieski krzyż. Pod nim św. Jan Paweł II wygłosił słynną homilię

Jest to oryginalny krzyż z pierwszej mszy papieża Jana Pawła II w Polsce, odprawionej 2 czerwca 1979 roku na placu Marszalka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wygłosił on wówczas słynne słowa: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi".

ZOBACZ: Kard. Dziwisz z wizytą na Węgrzech. Wzruszył się pamięcią o Janie Pawle II

Zaledwie dzień przed pożarem papieskiego krzyża obchodziliśmy 21. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Miał 84 lata, a jego pontyfikat trwał niemal 27 lat. W tym roku wspomniana data przypadła w Wielki Czwartek.

Dziś w Kościele katolickim obchodzony jest Wielki Piątek. Wierni tradycyjnie tego dnia biorą udział w liturgii Męki Pańskiej oraz Drogach Krzyżowych.

