Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, w piątek cena maksymalna dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT została ustalona na 6,19 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT nie może być większa niż 6,80 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosi 7,64 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

Maksymalne ceny paliw. Jak zmieniały się stawki?

W czwartek litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,23 zł, benzyny 98 - 6,84 zł, zaś oleju napędowego - 7,65 zł. W środę cena maksymalna za litr benzyny 95 wynosiła 6,21 zł, benzyny 98 - 6,81 zł, a oleju napędowego - 7,66 zł.

We wtorek, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny paliw na okres świąt wielkanocnych - od Wielkiej Soboty do wtorku włącznie, czyli na 4, 5, 6 i 7 kwietnia.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wielkanocny koszyczek Polsat News. Porównaliśmy ceny podstawowych produktów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbd / polsatnews.pl